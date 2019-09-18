Дмитрий Медведев провел совещание по проекту бюджета

В четверг на заседании правительство обсудит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Главный финансовый документ сохранит основную характеристику, обещал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, - свою социальную ориентированность.

А в среду глава кабинета министров собрал совещание по финансово-экономическим вопросам, на котором рассматривался итоговый проект бюджета на следующую трехлетку перед его вынесением на заседание правительства. Участникам совещания также был представлен прогноз социально-экономического развития страны на этот период.

- Есть некоторые дискуссии еще, некоторые дополнительные идеи, предложения, которые я хотел в этом кругу обсудить для того, чтобы выработать окончательную позицию, с которой нужно будет выходить на заседание правительства, - заявил Дмитрий Медведев необходимость в проведении такого совещания.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, разговор зашел не только об общих параметрах расходных статей бюджета, но и о распределении дополнительных бюджетных ассигнований в части всех отраслей экономики и социально-экономической сферы.

Подготовка главного финансового документа страны велась на протяжении последних нескольких месяцев. Премьер провел серию совещаний, где определялись статьи расходов по отдельным отраслям экономики. Главный приоритет бюджета - социальная сфера.