Два блогера получили по 10 дней тюрьмы за попытку проникнуть в "Зону 51"

Американский суд назначил по 10 дней лишения свободы двум блогерам из Нидерландов, которые летом попытались проникнуть на засекреченную военную базу ВВС США Homey Airport, более известную как "Зона 51".

Уточняется, что тюремный срок может быть сокращен до трех дней, если Тис Гранзир и Говерт Свейп выплатят штраф в размере 2280 долларов каждый. Ранее молодые люди признали себя виновными в незаконном проникновении на территорию, закрытую для широкой публики, и в незаконной парковке автомобиля.

Прокуратура штата Невада предостерегла блогеров от повторных попыток проникнуть в "Зону 51", пригрозив, что в этом случае наказание будет более суровым, сообщает ТАСС, ссылаясь на Associated Press.

20-летний Гранзир и 21-летний Свейп, которые ведут видеоблоги о необычных и труднодоступных достопримечательностях мира, смогли пересечь границу охраняемой зоны на автомобиле и проехать почти пять километров вглубь. Во время задержания они сообщили, что видели запрещающие дорожные знаки, но это не отбило у них желание рассмотреть достопримечательность изнутри. При досмотре машины блогеров стражи порядка обнаружили видеокамеры, ноутбуки и беспилотники.

Напомним, "Зона 51" - распространенное название засекреченного объекта ВВС США в штате Невада, на котором, по одной из версий, с 1955 года разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии. Многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там военные скрывают доказательства существования НЛО.