Эксперт оценил российскую ракету с "недостижимой дальностью"

Как сообщает RT со ссылкой на главного редактора журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаила Ходаренока, точные данные о возможном радиусе действия этой ракеты широкой аудитории неизвестны. Эксперт также добавил, что она является ракетой воздушного базирования. Ею можно вооружить стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

"Конечно, как возможное средство сдерживания вероятного противника, это, безусловно, очень сильная вещь", - заявил он.

Эксперт также напомнил, что Россия обладает широким арсеналом мощного вооружения. Речь идет не только о ракетах "воздух-земля", но и о ракетах морского базирования. Также могут появиться новые крылатые ракеты наземного базирования с большим радиусом действия.

"Если мы имеем крылатые ракеты морского старта, то в принципе сделать такую же крылатую ракету, запускаемую с мобильной пусковой установки наземного базирования, - это легко решаемая инженерная задача", - сказал Михаил Ходаренок.

Напомним, Борис Обносов заявил, что даже имеющаяся дальность действия ракеты Х-101 не является пределом. Между тем, судя по информации из открытых источников, эта ракета способна наносить удар на расстоянии до 5500 километров.