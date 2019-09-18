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18.09.2019,  
14:00
Текст:  Руслан Мельников

Эксперт оценил российскую ракету с "недостижимой дальностью"

В интернете появился комментарий к словам гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, который описал российскую ракету Х-101 как оружие с "недостижимой дальностью действия".
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Как сообщает RT со ссылкой на главного редактора журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаила Ходаренока, точные данные о возможном радиусе действия этой ракеты широкой аудитории неизвестны. Эксперт также добавил, что она является ракетой воздушного базирования. Ею можно вооружить стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
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"Конечно, как возможное средство сдерживания вероятного противника, это, безусловно, очень сильная вещь", - заявил он.

Эксперт также напомнил, что Россия обладает широким арсеналом мощного вооружения. Речь идет не только о ракетах "воздух-земля", но и о ракетах морского базирования. Также могут появиться новые крылатые ракеты наземного базирования с большим радиусом действия.

"Если мы имеем крылатые ракеты морского старта, то в принципе сделать такую же крылатую ракету, запускаемую с мобильной пусковой установки наземного базирования, - это легко решаемая инженерная задача", - сказал Михаил Ходаренок.

Напомним, Борис Обносов заявил, что даже имеющаяся дальность действия ракеты Х-101 не является пределом. Между тем, судя по информации из открытых источников, эта ракета способна наносить удар на расстоянии до 5500 километров.

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Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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