Эксплуатацию МКС можно продлить до 2030 года

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что ресурс МКС можно продлить до 2030 года.

"То, о чем мы мечтаем, - сохранение международного равноправного сотрудничества. Для этого пригодится и Международная космическая станция, ресурс которой может быть продлен, я думаю, до 2030 года", - цитирует ТАСС слова Дмитрия Рогозина, сказанные в Балтийском государственном техническом университете "Военмех" им Д. Ф. Устинова в Санкт-Петербурге.

По словам руководителя российского космического ведомства, нет смысла завершать эксплуатацию космической станции, если в ближайшее время туда будут отправлены модули с ресурсом 15 лет. Это многофункциональный лабораторный модуль "Наука", а также научно-энергетический и узловой модули. "Если мы сейчас сделаем у себя там все новое, то до 2030 года точно совершенно нам будет интересно продолжить работу", - заявил Рогозин.

Ранее появилась информация, что Роскосмос намерен заключить контракт на определение остаточного ресурса конструкции и корпусов российского сегмента МКС. Заказчик должен будет выполнить работы, среди которых "формирование и научно-техническое сопровождение выполнения программы научно-прикладных исследований и экспериментов на российском сегменте МКС", а также "определение текущего и остаточного ресурса элементов конструкции, корпусов российского сегмента МКС", говорится в документах.

Начальная цена контракта составит 1,06 млрд рублей. Работы будут выполняться в 2019-2021 годах. Еще одной их целью является "определение характеристик стойкости и защищенности модулей РС [российского сегмента] МКС и спускаемых аппаратов в условиях осколочно-метеороидного воздействия".

В настоящее время страны - участницы проекта МКС (США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция) договорились продлить эксплуатацию станции до 2024 года.