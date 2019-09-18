Предложено смелое объяснение феномену "инопланетной" звезды Табби

Астрономы из Колумбийского университета (США) предложили новое объяснение феномену таинственной мерцающей звезды Табби, которая попеременно меняет уровень своей яркости. По их мнению, светило поглотило экзолуну и постепенно ее испаряет.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем сообщается на сайте университета. Звезду KIC 8462852, известную еще и как звезда Табби, часто называют инопланетной.

Она была открыта более века назад. Но в 2015 году астрономы зафиксировали необычное явление. Эта звезда совершенно хаотично меняет уровень своего блеска. Она то до предела тускнеет, то вспыхивает очень ярко.

Среди множества предположений имеется гипотеза и о том, что мерцание связано с деятельностью внеземной цивилизации. По другой популярной версии, звезду время от времени затмевает рой комет.

Исследователи из США предложили новое объяснение, которое в случае его подтверждения станет настоящей сенсацией. Астрофизики Брайан Метцгер, Мигель Мартинес и Николас Стоун считают, что длительное затемнение является результатом "работы" диска вокруг звезды Табби.

По их мнению, он создан из частиц бывшей экзолуны, которую звезда каким-то образом поглотила, а теперь постепенно испаряет. Этот "мусор" вращается вокруг звезды. Иногда он затмевает ее, блокируя свет, что на Земле наблюдателями воспринимается как таинственное мерцание.

Смелость этой теории заключается в том, что никогда ранее подобное космическое явление, то есть поглощение экзолуны звездой, зафиксировано не было. Известно, что яркость звезды Табби иногда снижается всего на один процент, а иногда - на целых 22 процента. Может пройти от нескольких дней до нескольких недель, прежде чем она восстанавливает прежний уровень яркости.

Исследователи считают, что экзолуна могла быть оторвана звездой от своей экзопланеты после чего столкнулась со светилом или была выброшена из привычной системы каким-то иным образом.

Внешние слои экзолуны были разорваны, в результате чего образовались пылевые облака. Когда они проходят между звездой Табби и Землей, наблюдаются периоды снижения уровня яркости.

Однако такая гипотеза объясняет лишь кратковременные периоды затмения звезды, но объяснить с ее помощью долгосрочное общее затухание очень сложно.