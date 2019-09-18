Фото: В Индии мужчине удалили с головы десятисантиметровый рог

74-летнему индийскому фермеру хирургическим путем удалили десятисантиметровый "рог дьявола". Фото этого жутковатого нароста появилось в интернете.

Как пишет Daily Mail, речь идет о роговой кератоме. Она начала расти после травмы головы, которую фермер Шьям Лал Ядав из деревни Рахли получил в 2014 году.

Поначалу Шьям Лал Ядав лишь просил парикмахера подпиливать "рог". Но после того, как он начал твердеть и быстро увеличиваться в размерах, фермер вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Хирург Вишал Гайбхие рассказал, что подобный нарост обычно можно удалить стерильной бритвой, но все же пациенту требуется определенное лечение, которое может включать в себя хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию.

Шьям Лал Ядав провел в больнице 10 дней, восстанавливаясь после операции. Биопсия показала, что удаленный нарост не является злокачественной опухолью.

В публикации сообщается, что подобные "рога" образуются из-за накопления кератина. Причем, чаще всего он появляется у пожилых людей в возрасте от 60 до 70 лет. Причина образования такого нароста до конца не понятна. Предполагается, что он может возникать из-за радиации и ультрафиолетового облучения.