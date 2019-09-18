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18.09.2019 21:27
Рубрика: Экономика

ФРС США второй раз подряд понизила базовую ставку

Текст: Роман Маркелов
Федеральная резервная система (ФРС) США во второй раз подряд снизила базовую процентную ставку. Экономические показатели самих Штатов по-прежнему в норме, поэтому очередное смягчение монетарной политики американского регулятора подчеркивает сохранение, а местами и усиление неопределенности в мировой экономике.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По итогам заседания 18 сентября Комитет по открытым рынкам ФРС США опустил базовую ставку с 2-2,25 процента до 1,75-2 процентов. Ключевые экономические показатели с момента прошлого заседания 31 июля изменились слабо, следует из итогового релиза. В том числе, по оценке регулятора, в июле экономическая активность в стране росла умеренными темпами, рынок труда "оставался сильным". Однако ФРС констатировала, что инвестиции в основной капитал и экспорт сократились. Инфляция в США по-прежнему остается ниже двух процентов.

Фото: iStock
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Комитет, как и в прошлый раз, указал, что ставка снижается "в свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, а также приглушенного инфляционного давления". Указанные ключевые показатели экономики США, скорее всего, сохранятся на тех же уровнях, но неопределенность такого прогноза сохраняется, указывают в ФРС. Из релиза можно сделать вывод, что ФРС не исключает и дальнейшее снижение ставки.

Прошлое заседание Федрезерва стало знаковым - он понизил ключевую ставку впервые за 10 лет (с 2,25-2,5 процента до 2-2,25 процента). Этот шаг не был реакцией на конкретное ухудшение экономических показателей, а стал, скорее, упреждающим. Позднее глава ФРС Джером Пауэлл пояснил, что базовая ставка была понижена ради предотвращения рисков экономического спада в США из-за слабого роста мировой экономики и неопределенности из-за торговых войн. Пауэлл подчеркивал, что это не начало цикла смягчения монетарной политики.

Никаких признаков снижения неопределенности ситуации в мировой экономике пока не видно, констатирует аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Напряженность в торговых отношениях отрицательно сказывается на экспорте, особенно из стран Азии, подчеркивает он.

Фото: iStock
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Слабую динамику демонстрирует и сводный глобальный индекс PMI, являющийся весьма точным индикатором уровня деловой активности в мировой экономике. Последние результаты зафиксировали ухудшение таких показателей, как число новых заказов, объем выпуска и уровень уверенности бизнеса. Темпы роста промышленного производства в Китае продолжают снижаться, несмотря на предпринимаемые властями шаги по монетарному и фискальному стимулированию экономики, отмечает Маккиннон.

Многие инвесторы и представители центробанков все чаще ставят под сомнение возможность решения накопившихся проблем мерами денежно-кредитной политики, указывает Маккиннон. Альтернативным инструментом управления спросом могло бы стать фискальное стимулирование, хотя и здесь проблема растущей долговой нагрузки накладывает свои ограничения. Тем не менее очевидно, что сдвиг в пользу увеличения роли фискальной политики уже начался, считает экономист.

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