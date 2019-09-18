Главный театр России открыл свой 244-й сезон

Первому спектаклю сезона, которым стала опера Чайковского "Евгений Онегин" в постановке Евгения Арье и музыкального руководителя театра Тугана Сохиева, предшествовал традиционный сбор труппы. Вместе с руководителями театра собравшихся поприветствовала вице-премьер Ольга Голодец, заметив, что все сделанное лучшей труппой страны войдет не только в историю театра, но и страны.

Встреча коллег после отпуска началась с короткого киносеанса. Фильм под названием "Сказка N 243", смонтированный из цитат, иллюстрирующих премьеры минувшего года и закулисную жизнь, вызывал то смех, как то задумано авторами, то спонтанную ностальгию. После чего настал приятный и торжественный момент поздравлений и вручения премий от попечителей. Среди 15 награжденных оказались солист балета Михаил Лобухин и солист оперы Михаил Казаков, а также билетер Лиза Ивановна Плучек, прослужившая в театре 50 лет.

Гендиректор Большого Владимир Урин рассказал, что театр за год перевыполнил планы и по количеству спектаклей, и по заработанным миллионам. И особо поблагодарил балетную труппу за уникальную трудоспособность, у которой, по сути, перерыв между сезонами длился всего десять дней. Также были отмечены артисты Камерного театра имени Б.А. Покровского, которые провели свой первый сезон под лейблом Большого театра. В новом сезоне здесь планируют показать образец русского барокко - комическую оперу Василия Пашкевича "Гостиный двор" (с Филиппом Чижевским за дирижерским пультом), а кроме того, новый, уже третий для театра вариант спектакля "Давайте создадим оперу" Бриттена для детской аудитории, а также "Искателей жемчуга" Бизе.

О премьерах сезона, работа над которыми уже давно ведется, труппе напомнили худрук балета Махар Вазиев и главный дирижер Туган Сохиев. Первый театр страны обещает представить больше десятка премьер - восемь опер и пять балетов. Отмеченный за трудовые подвиги балет в этом году будет работать с очень разными хореографами. В театр возвращается Алексей Ратманский с авторской версией "Жизели". На музыку Шостаковича и Шнитке будет представлен балет Эдварда Клюга "Мастер и Маргарита". А также давно анонсированный вечер из трех одноактных балетов "Танцемания", "Времена года", "Сделано в Большом" на музыку русских композиторов и в постановке российских балетмейстеров.

Большой театр России обещает представить в новом сезоне восемь опер и пять балетов

Премьерный же марафон начнется 26 сентября: на Новой сцене режиссером Алексеем Франдетти вместе с Туганом Сохиевым будет представлена опера Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". Самым ожидаемым событием оперного сезона должно стать возвращение после паузы почти в девять лет самого востребованного в мире российского оперного режиссера Дмитрия Чернякова. На сей раз он поставит другую оперу Римского-Корсакова "Садко" (премьера назначена на Исторической сцене в феврале). Традиционным заимствованием, неизменно приносящим Большому многочисленные "Золотые маски", станет "Дидона и Эней" Перселла из Экс-Ан-Прованса. А ставшую уже фирменной коллекцию концертных исполнений под руководством главного дирижера Тугана Сохиева на сей раз пополнит "Мазепа" Чайковского, опера, приобретающая в современных реалиях сложный политический контекст. Будет еще и концертная версия оперы Доницетти "Анна Болейн" в качестве юбилейного бенефиса Хиблы Герзмавы, но это уже в конце мая. Еще в списке оперных премьер есть абсолютный хит - "Дон Жуан" Моцарта, где в главной партии всемирно знаменитый бас Ильдар Абдразаков.

В спектаклях Большого театра должно появиться немало оперных звезд мирового масштаба. В июне 2020 года Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов могут вместе выйти в опере Верди "Дон Карлос", об этом сейчас ведутся переговоры. Кстати, планируется, что Анна Нетребко выступит в опере "Саломея" Рихарда Штрауса - совместной премьере с нью-йоркской Метрополитен-оперой, которая состоится уже в 245-м сезоне, в феврале 2021 года. В апреле же 2020 года впервые в спектакле Большого театра выступит великий Пласидо Доминго. Он исполнит баритональную партию Жермона-старшего, а Виолетту будет петь приглашенная сопрано Ирина Лунгу. По словам самого Пласидо Доминго, с просьбой спеть в спектакле Большого к нему обращались давно. Но что-то не складывалось: то времени не было, то подходящий спектакль найти не могли.

Также в новом сезоне продолжатся и трансляции спектаклей в кинотеатрах, что, безусловно, сделает театр еще доступнее.