HUAWEI готовится к экспансии в сегмент 5G с помощью нового процессора

Компания HUAWEI представила новейший мобильный 5G-процессор Kirin 990. Корпорация делает ставку на технологии связи пятого поколения, которые получают все более широкое распространение в мире. По оценкам аналитиков, вклад технологии 5G в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона составит около 900 миллиардов долларов в ближайшие пятнадцать лет.

Новая линейка процессоров HUAWEI была презентована на Международной конференции IFA 2019, которая проходила в Берлине с 6 по 11 сентября. Ричард Ю, глава потребительского бизнеса HUAWEI, был одним из четырех ключевых спикеров в этом году.

Ричард Ю охарактеризовал Kirin 990, как "первый в мире 5G-процессор, который обеспечивает полный доступ к новым возможностям высокоскоростной передачи данных на этапе широкого внедрения 5G-связи". Особенностями чипа, помимо высокой производительности, стали: компактность - модем, отвечающий непосредственно за 5G, интегрирован в сам процессор, и высокая энергоэффективность - потребление энергии снижено, по сравнению с конкурентами, примерно на 20 процентов.

Этого удалось добиться, в том числе, за счет оригинальной архитектуры процессора. Он имеет восемь ядер, которые разбиты на три уровня: два сверхбольших ядра, два больших и четыре малых. Кроме того, Kirin 990 оснащен 16-ядерным графическим модулем Mali-G76.

HUAWEI заявляет, что инженеры смогли получить лучшие в отрасли показатели быстродействия и плавности на современных игровых приложениях за счет усовершенствованной технологии Kirin Gaming+ 2.0 (она обеспечивает взаимодействие программного обеспечения и аппаратной инфраструктуры).

Чип 5G также по-новому обрабатывает изображения, благодаря встроенному процессору ISP 5.0 с технологией шумоподавления профессионального уровня. Это повышает четкость фото и видеосъемки при плохой освещенности. Плюс к тому, видеоролики можно будет корректировать покадрово.

Эти возможности нового 5G-процессора уже использованы компанией в смартфоне HUAWEI Mate 30 Pro. Его релиз намечен на 19 сентября. В Берлине же был представлен обновлённый Р30 Pro с двумя новыми вариантами расцветки, обновленным интерфейсом и дополнительными функциями по работе с фото и видео.

Повышенный интерес HUAWEI к технологии 5G вполне объясним. Она позволяет передавать данные со скоростью от 1 гигабита в секунду и выше. Это намного превосходит возможности нынешнего стандарта 4G. Такая скорость сводит к минимуму задержку и отклик при подключении и позволяет строить полноценные системы дополненной реальности и интернета вещей. Не говоря уже про то, что видео можно будет смотреть на своем смартфоне в качестве от 4К и выше.

Фото: Huawei

Победное шествие 5G уже не остановить, уверены аналитики. Ассоциация операторов мобильной связи GSMA (Global System for Mobile Communications Alliance) в своем недавнем исследовании спрогнозировала, что к 2034 году вклад технологий 5G в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона составит 890 миллиардов долларов. К 2025 году объем инвестиций в пятое поколение составит 370 миллиардов. Примерно половина этой суммы придется на Китай, подсчитали в GSMA.

В этом году первой страной, которая обеспечивает полноценный доступ к сетям 5G стала Южная Корея. В России пока идут дискуссии о том, кому нужнее частоты, на которых могло бы разместиться пятое поколение, - военным или индустрии мобильной связи. Альтернативный частотный диапазон требует больших вложений в инфраструктуру и оборудование и примерно 3-4 года работ. Пока отечественные операторы запускают пилотные проекты и проводят тесты.

Дмитрий Рябинин, руководитель портала Hi-Tech Mail.ru, отмечает, что пользователи стали реже менять свои гаджеты, но 5G уже в следующем году станет драйвером для рынка. "Это понятная и достаточная мотивация для многих покупателей обновить свой старый смартфон", - говорит он. Для производителей особенно важно, что такие модели более дорогие, а значит и более маржинальные, которые принесут больше прибыли, добавляет эксперт.

В 2020 году, по прогнозам, будет продано около 123,5 миллиона смартфонов с 5G, что составит 9 процентов от всех продаж, полагает Дмитрий Рябинин. Уже через три года этот показатель может достичь 28 процентов.