Huawei инвестирует 1,5 миллиарда долларов в разработчиков по всему миру

Компания Huawei инвестирует 1,5 миллиарда долларов в ближайшие пять лет в свою программу для разработчиков. Об этом заявил на саммите HUAWEI CONNECT 2019 заместитель председателя компании Кен Ху.

"Наша цель в том, чтобы расширить программу для поддержки пяти миллионов разработчиков и дать возможность по всему миру разрабатывать интеллектуальные приложения и решения следующего поколения", - сказал он.

Объем потенциального рынка компьютерных вычислений он оценил в более чем два триллиона долларов. По оценкам Huawei, в ближайшие пять лет он будет развиваться в основном за счет статистических моделей, которые будут формироваться благодаря машинному обучению: более 80% компьютерных вычислений в мире придется на искусственный интеллект.

"В эпоху ИИ мы увидим спрос на невероятную вычислительную мощность. Статистические вычисления, по сути, являются формой грубых вычислений; это съедает вычислительные ресурсы. Если вы хотите обучить алгоритм распознавать кошку, нужно предоставить ей миллионы изображений и позволить системе прийти к собственным выводам о том, что именно определяет кошку. Это занимает метрическую тонну вычислительной мощности. Более сложные приложения, такие как автономное вождение, астрономия и прогнозирование погоды, потребуют еще больше вычислений, - рассказал Кен Ху. - Во-вторых, компьютерные и интеллектуальные технологии будут вездесущими - не только облачными, но присутствующими во всем - от ваших наушников и смартфонов до специализированных современных вычислений для таких вещей, как секвенирование генов. Эти три типа вычислений - вычисления на устройстве, специализированные периферийные вычисления и вычисления методом "грубой силы" в облаке - формируют вычислительную среду интеллектуального мира".

В рамках своей стратегии на этом рынке Huawei будет развивать четыре направления: инновационную архитектуру (обеспечение стабильного запаса доступной мощности), инвестиции во все виды процессоров, разграничение бизнеса (не будет продавать свои процессоры напрямую, вместо этого он будет предоставлять их своим клиентам в виде облачных сервисов и своим партнерам в виде компонентов, отдавая приоритет поддержке интегрированных решений) и создание открытой экосистемы (расширение программы поддержки разработчиков).

"Мы инвестируем еще 1,5 миллиарда долларов в нашу программу разработки. Мы хотим расширить программу до пяти миллионов разработчиков и дать возможность нашим партнерам по всему миру разрабатывать интеллектуальные приложения и решения следующего поколения", - отметил он.