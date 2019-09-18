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18.09.2019 21:37
Рубрика: Общество

Прошлое ставит вопросы

Историк увидел презрение молодежи к истории США
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(7968)
Американские учебники все больше извращают традиционный взгляд на прошлое Соединенных Штатов, тем самым воспитывая молодежь в ненависти и презрении к собственной истории. Такой алармистский тезис озвучил историк и публицист Джеймс Роббинс в "видеоуроке", опубликованном на странице консервативной НКО PragerU.

Роббинс сетует, что под влиянием набирающих популярность прогрессивных взглядов большинство СМИ, политиков и школ "выставляют Америку страной подавления, расизма, сексизма, социального неравенства, полицейского насилия и имперских войн". В результате у молодежи нет уважения к базовым традициям страны, таким как почтение к флагу, пению гимна и словам "Merry Christmas" на Рождество, которые в последние годы прогрессивные американцы стали считать неполиткорректным по отношению к представителям других конфессий. Хотя Роббинс явно драматизирует, его видео, как и само существование указанного канала - это отражение реально существующего в американском обществе конфликта в отношении того, как правильно оценивать историю США. Сам историк даже называет нынешнее состояние умов "ненасильственной гражданской войной", которая определит будущий облик американского государства. Так, по его словам, примерно до середины прошлого века консервативные и либеральные историки имели более или менее общий взгляд на историю США и "их миссию по продвижению свободы у себя дома и в мире".

Есть мнение, что отцы-основатели писали конституцию США, чтобы закрепить свои права на рабов
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Но в последние десятилетия на фоне укрепления гражданских прав в стране профессура с прогрессивными взглядами стала все чаще критически переоценивать историческую траекторию Америки. Появились мнения, что отцы-основатели написали конституцию США только для того, чтобы закрепить свои права на рабов, а капитаны местной индустрии обогатились лишь за счет эксплуатации бедняков. Под горячую руку вандалов не раз попадал монумент Христофору Колумбу, установленный два века назад, поскольку его теперь связывают с геноцидом коренного населения. Особенно явно этот спор проявлялся в последние годы в оценках Гражданской войны (1861-1865) в США. Немало копий было сломано о судьбе статуй, названий улиц и прочих знаков исторической памяти о рабовладельческой конфедерации штатов Юга, уступившей силам Севера. Консервативные политики, включая президента Дональда Трампа, и историки бьют тревогу из-за засилья либералов, утверждая, что те искажают трактовку истории, преувеличивают ошибки Америки и игнорируют ее триумфы.

Общество История В мире США
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