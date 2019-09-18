Из налоговых уведомлений исчезнет квитанция

В уведомлениях об уплате имущественных налогов за 2018 год, которые жители области получат в этом году, не будет платежных квитанций. Их заменят штрихкоды и QR-коды, сообщил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Московской области Александр Комзов.

"Полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, позволяющий автоматически вводить все сведения о платеже, будут размещены на самом уведомлении", - отметил Комзов. Это позволит легко оплачивать налоги через терминалы, а также сэкономит тонны бумаги. Чиновник добавил, что рассылка налоговых уведомлений в регионе уже началась и продолжится до середины октября.

А гражданам, которые имеют личные кабинеты налогоплательщика на сайте ФНС, бумажные уведомления не придут вовсе. Их заменят электронные письма. Пока, по данным налоговой службы, личными кабинетами пользуются 1,2 миллиона жителей области, еще 2,6 миллиона налогоплательщиков получают уведомления традиционным способом - на бумаге. Оставшиеся граждане - а в регионе зарегистрированы порядка 7,6 миллиона жителей - имеют льготы и имущественных налогов не платят. Причем льготников становится все больше, в основном за счет пенсионеров и многодетных семей. Только за два года число физических лиц, освобожденных от уплаты земельного налога, в области выросло с 230 тысяч до 1,1 миллиона человек.

Тем не менее прогнозы ФНС по региону весьма оптимистичны: в бюджет следующего года поступит 28,1 миллиарда рублей, или на 700 миллионов больше, чем было собрано годом ранее.