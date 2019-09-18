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18.09.2019 13:13
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай представил талисманы зимней Олимпиады-2022

Китай представил официальные талисманы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", покровителем "белой" Олимпиады стала панда, а талисманом Паралимпиады - традиционный китайский красный фонарик.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Талисманы сочетают в себе элементы традиционной китайской и современной международной культуры, передают дух принимающих Игры городов", - отметил мэр Пекина и исполнительный директор оргкомитета зимних Игр 2022 года Чэнь Цзинин.

Мультяшная панда-талисман получила имя Бин Дуньдунь, что можно перевести как "Ледяной толстячок". Анимированный китайский фонарик назван Сюэ Жунжун. "Сюэ" означает снег, а "Жунжун" - единение.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине и соседнем городе Чжанцзякоу. Китайская столица станет первым в мире городом, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. В Играх примут участие 2892 атлета. Среди них 45,44 процента - женщины, прежде этот показатель не превышал 41 процента.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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