Китай представил талисманы зимней Олимпиады-2022

"Талисманы сочетают в себе элементы традиционной китайской и современной международной культуры, передают дух принимающих Игры городов", - отметил мэр Пекина и исполнительный директор оргкомитета зимних Игр 2022 года Чэнь Цзинин.

Мультяшная панда-талисман получила имя Бин Дуньдунь, что можно перевести как "Ледяной толстячок". Анимированный китайский фонарик назван Сюэ Жунжун. "Сюэ" означает снег, а "Жунжун" - единение.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине и соседнем городе Чжанцзякоу. Китайская столица станет первым в мире городом, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. В Играх примут участие 2892 атлета. Среди них 45,44 процента - женщины, прежде этот показатель не превышал 41 процента.