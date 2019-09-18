Клинцевич – о претензиях Таллина к Москве: Неудобно за соседей

Претензии Таллина к Москве относительно ущерба от "советской оккупации" ничтожны в юридическом плане и аморальны. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя прозвучавшее ранее заявление главы эстонского МИД. Дипломат заявил, что Таллин может требовать от Москвы компенсации за ущерб от "советской оккупации".

"Думаю, что на это раз нужно ответить [Урмасу Рейнсалу] предельно жестко: хватит заниматься попрошайничеством. Вы ничего от нас не получите", - заявил сенатор.

Он отметил, что у России никогда не было колоний. Более того, Москва всегда вкладывала средства в территории, которые в силу разных причин присоединялись к СССР.

"Даже как-то неудобно за своих соседей. Мы уже тысячу раз объясняли, что претензии Эстонии не только ничтожны в юридическом плане, но и абсолютно аморальны", - заключил Клинцевич, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее МИД РФ выступал с разъяснением, что вход республик Прибалтики в состав СССР Москва рассматривает как акт, который соответствовал нормам международного права того времени. Кроме того, термин "оккупация" не может использоваться в этом случае, поскольку военных действий между государствами не велось, а ввод войск проходил с

По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с "явно выраженного согласия" руководителей республик.