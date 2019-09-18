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18.09.2019 23:41
Рубрика: Власть

Клинцевич – о претензиях Таллина к Москве: Неудобно за соседей

Претензии Таллина к Москве относительно ущерба от "советской оккупации" ничтожны в юридическом плане и аморальны. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя прозвучавшее ранее заявление главы эстонского МИД. Дипломат заявил, что Таллин может требовать от Москвы компенсации за ущерб от "советской оккупации".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Думаю, что на это раз нужно ответить [Урмасу Рейнсалу] предельно жестко: хватит заниматься попрошайничеством. Вы ничего от нас не получите", - заявил сенатор.

Он отметил, что у России никогда не было колоний. Более того, Москва всегда вкладывала средства в территории, которые в силу разных причин присоединялись к СССР.

"Даже как-то неудобно за своих соседей. Мы уже тысячу раз объясняли, что претензии Эстонии не только ничтожны в юридическом плане, но и абсолютно аморальны", - заключил Клинцевич, слова которого приводит РИА Новости.

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Ранее МИД РФ выступал с разъяснением, что вход республик Прибалтики в состав СССР Москва рассматривает как акт, который соответствовал нормам международного права того времени. Кроме того, термин "оккупация" не может использоваться в этом случае, поскольку военных действий между государствами не велось, а ввод войск проходил с

По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с "явно выраженного согласия" руководителей республик.

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