Количество мигрантов в мире увеличилось до 272 миллионов человек

Число мигрантов на планете достигло 272 миллионов человек, заявили в ООН. Больше всего мигрантов в этом году зафиксировано в Европе. Там их 82 миллиона человек. В Северной Америке таких жителей страны - 59 миллионов, в Северной Африке и Западной Азии - 49 миллионов.

Число мигрантов сейчас на 51 миллион человек больше, чем в 2010 году. "В настоящее время международные мигранты составляют 3,5 процента населения мира, по сравнению с 2,8 процентами в 2000 году", - сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ООН.

К миграции относится любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением внешних и внутренних границ, административно-территориальных образований при желании сменить место жительства. Мигранты приезжают в другие страны учиться или работать. Также основанием для смены места проживания становятся военные конфликты, сложные политические ситуации.