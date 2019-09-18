Корреспондент "РГ" спустился в подземелья, отбитые в Сирии у террористов

Сирийская армия один за другим освобождает города и поселки в провинции Идлиб, считающейся последним оплотом террористов.

Рутина любой войны: после боя сирийские танкисты в освобожденном Хан-Шейхуне приводят в порядок технику и оружие. Фото: Александр Степанов

Сирийские военные показали подземные укрепрайоны боевиков, которые были построены по всем законам фортификации. Первая пещера неподалеку от Хан-Шейхуна пробита в известняковой скале. Здесь находился госпиталь террористов из запрещенной в России "Джебхат-ан-Нусры". Множество подземных помещений, где находились палаты, операционная, кухня, до сих пор до конца не исследованы. При отходе подземный госпиталь был тщательно заминирован. На полу валяются чашки, тарелки, пустые консервные банки и даже костюм химзащиты западного производства. А также флаг организации "Белые каски".

Как рассказал бригадный генерал Абдель Керим Мейхун, эти якобы спасители мирного населения базировались вместе с террористами, которые это население уничтожали.

- Эти люди монтировали здесь видеоролики о том, что Дамаск применял химическое оружие против жителей Сирии. Наши бойцы обнаружили пещеру после освобождения южных районов провинции Идлиб, - рассказал он.

Проезжаем еще несколько километров и натыкаемся еще на одну подземную крепость. Настоящий подземный город, в котором находилось порядка 3,5 тысячи боевиков. Под землей он простирается на десятки километров. На горах обустроены хорошо защищенные наблюдательные пункты, рядом со входом в подземный город - окопы в полный профиль. Боевики считали, что захватить эту цитадель невозможно. Все подземные помещения были между собой соединены проходами. Вход в цитадель позволяет заехать туда даже танку.

Крепость, где находилось около 3,5 тысячи боевиков, занимает под землей десятки километров

- Боевики, в том числе, чинили здесь свою технику, укрывали танки при авианалетах, - рассказывают сирийские офицеры. Строили этого подземного монстра пленные сирийские солдаты и насильно согнанное на работы мирное население. Помещения обложены кафельной плиткой, для удобства террористы сделали себе в подземелье даже наливные полы, провели воду и электричество. На полу валяется экипировка боевиков - каски, обмундирование, противогазы, патроны, гранаты и снаряды для противотанковых гранатометов.

Зайдя в одну из комнат, я сначала не поверил глазам, надпись на русском языке гласила: "Скора мы ваши кровь будым пит".

- Да, в рядах террористов есть выходцы из бывшего СССР и Кавказа, - говорит один из сирийских офицеров, - они любили перед отступлением на стенах писать угрозы. Но на арабском они могут только с трудом разговаривать, поэтому, видите, угрожают нам на русском.

К таким угрозам сирийская армия сейчас относится с большим скепсисом. Взят город Хан-Шейхун, считающийся ключом к провинции Идлиб, множество других городов и селений. Сирийцы уверены, что вскоре смогут закончить эту войну, освободив последний оплот террористов - город Идлиб.

В одном из полуразрушенных зданий Хан-Шейхуна расположился пункт технического обслуживания танков элитного сирийского подразделения правительственной армии Аль-Куат аль-Нимр (Силы Тигра). Здесь обслуживают тяжелую технику танкового полка "Тигров". Машины выглядят несколько потрепанно, видно, что недавно они принимали участие в боях.

Возле десятка танков кипит работа. Сирийские военные чистят пулеметы, проверяют ходовую танков и моторные отсеки. Четверо танкистов, вооружившись банником, отчищают ствол от нагара. Затем смазывают детали пушки машинным маслом. Командир танкового полка полковник Мухаммед Дунья, рассказал "РГ", что его подразделение участвует в боях за Хан-Шейхун с самого начала.

- Мы выбивали противника из города. Люди у нас прошли хорошую подготовку, обучены ведению наступательных боевых действий. Поэтому, к счастью, потерь с нашей стороны при освобождении Хан-Шейхуна не было, - рассказал сирийский офицер.

По его словам, боевики были хорошо подготовлены, вооружены оружием западного производства.

- Они использовали американские противотанковые ракеты, танки Т-64 и Т-72, которые ранее были захвачены у сирийской армии, новейшие средства связи. Кроме того, боевики где-то раздобыли средства радиоэлектронной борьбы и пытались глушить наши каналы связи при переговорах. Также при атаках на "Тигров" использовались и террористы-смертники, - рассказал полковник.

Я поинтересовался у полковника, на каком танке ему лучше воевать.

- Конечно, Т-72 более удобный, точный, но я люблю Т-55 за его надежность, - ответил офицер. Кстати, показали "Тигры" и сирийское ноу-хау - комплекс оптико-электронного противодействия "Сараб" (мираж). Это прибор цилиндрической формы, который устанавливается на башню Т-72 и создает помехи при запуске противотанковых ракет.