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18.09.2019 18:10
Рубрика: Власть

МИД РФ: Заявления о шпионаже России в Швейцарии - клевета

Текст: Константин Волков

Интервью Сергея Жирнова, который называет себя бывшим советским и российским разведчиком-нелегалом, швейцарской телерадиокомпании RTS - клевета. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Facebook

Интервью было обнародовано 9 сентября. В нем идет речь о том, что за последние 20 лет Россия активизировала свою разведдеятельность в Швейцарии.

Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости
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МИД РФ выразил сожаление, что "телеканал пошел по пути реанимирования муссировавшейся в СМИ Конфедерации летом - осенью 2018 года темы российского шпионажа". Также российское внешнеполитическое ведомство обращает внимание, что "в ходе интервью не предъявлено никаких конкретных фактов, не приведено обоснованных доказательств".

МИД РФ в этой связи напоминает, что "в ходе пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел России и Швейцарии в Женеве 28 ноября 2018 года стороны публично заявили, что "шпионская страница" в отношениях перевернута". Также в публикации отмечается, что "все заявления Жирнова считаем клеветническими".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Швейцария Шпионские скандалы
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