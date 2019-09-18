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18.09.2019 20:40
Рубрика: В мире

Испугались трещин

МИД Украины переживает из-за распада антироссийского фронта
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(7968)
Обновленный внешнеполитический блок Украины провел аудит дел на европейском направлении и пришел к неутешительному выводу: далеко не весь мир поддерживает их вечно молодую демократию, и даже не вся Европа. На это в интервью Die Welt пожаловался глава МИД Украны Вадим Пристайко.

Его прямо спросили, не боится ли Киев, что "европейский санкционный фронт и дальше будет давать трещину". "Трещину мы уже увидели недавно, когда ПАСЕ вернула России право голоса без исполнения ею своих обязательств (о каких российских обязательствах говорит Пристайко, известно только ему. - Прим. "РГ"). Это прослеживается и в других сферах. То, что начинаются разговоры о возвращении России в G7, является следующим признаком трескания этого фронта". При этом министр назвал действующие санкции "неидеальными" и посочувствовал западным партнерам, которым "все тяжелее их выдерживать". Но сразу призвал европейских союзников крепиться и держаться, поскольку санкции "приносят вред экономике России, и это вынуждает россиян двигаться в правильном направлении". Все интервью изобиловало антироссийскими выпадами, бравурными обещаниями и откровенной ложью. Например, Пристайко похвастался ростом экономики на 4,6 процента в первом полугодии, хотя именно за эту, очевидно взятую с потолка, цифру на вчерашнем заседании Верховной рады свой первый холодный душ получил от депутатов премьер Гончарук.

Глава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада

Претензии к европейцам из-за недостаточной поддержки санкционного режима синхронно с министром высказал и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, бывший постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Он констатировал, что в западном сообществе больше нет единой позиции по "изоляции" России.

Санкции против России бьют по кошелькам самих европейцев

"Вы же видели заявления президента одного очень влиятельного европейского государства (вероятно, имелся в виду Эмманюэль Макрон. - Прим. "РГ"). Попытки двигаться в эту сторону, безусловно, есть, но они не являются линейными. Есть много сдерживающих факторов, но желание двигаться в этом направлении я наблюдаю, и оно уже выливается наружу. Мы видим это уже даже в публичных заявлениях и действиях. Ситуация очень непростая в плане санкций", - заявил Кулеба в эфире украинского телеканала "UA:Первый". Он также констатировал, что "к сожалению, ситуация в ЕС сейчас существенно отличается от того, что мы имели пять лет назад", и сейчас легко ввести новые санкции не получится. Самое страшное, по словам Кулебы, что у Киева остались только три верных союзника - страны Балтии, которых он назвал "братьями и сестрами", а вот "среди тяжеловесов Европы появились опасные тенденции в отношении к Украине".

Киев готовится к "зачистке" Донбасса

Беспокоиться высокопоставленным украинским дипломатам есть о чем: информацию о происходящем на Украине в европейских столицах получают не только из украинских СМИ. И что еще хуже - санкции бьют по кошелькам самих европейцев. Премьер Италии Джузеппе Конте прямо заявил о необходимости их снятия, и даже канцлеру Германии Ангеле Меркель все тяжелее игнорировать призывы большого бизнеса и земельных властей об их отмене.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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