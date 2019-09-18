МВД РФ: Расстрелявший коллег полицейский подозревался во взяточничестве

В среду в Москве произошло ЧП, в котором теперь разбираются и следователи, и полицейское руководство. В вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции стрелял в двух своих коллег. Один из них скончался, другой с ранением доставлен в больницу.

История, в общем-то, знакомая многим гостям столицы, которые пользуются московской подземкой. Сотрудник УВД "подрабатывал" тем, что обирал иногородних граждан. Проверял у них документы (что разрешено полицейским), а с тех, кто не имел временной регистрации в городе, брал взятки. Мол, иначе придется задержать.

Информация о вымогателе дошла до отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене. Его сотрудники проследили за коллегой, и когда тот вновь занялся незаконной деятельностью, попытались его задержать. Тут и началась стрельба.

По сообщению столичного следственного главка, полицейский, цитируем, "осуществил выстрелы из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности. В настоящее время подозреваемый задержан". На него заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей. 317 УК РФ за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В МВД тоже организовали проверку этого ЧП.

"Главное управление собственной безопасности МВД по поручению руководства министерства проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект". На месте преступления задержан сотрудник УВД на Московском метрополитене, который ранее подозревался в получении взятки", - сообщили в пресс-центре МВД.

В ходе проверки, отметили в полицейском ведомстве, будет дана оценка действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого. Имеется в виду, что будет изучено нет ли вины руководителей погибшего и раненого сотрудников в том, что произошло. Возможно, операция по разоблачению мздоимца была проведена не должным образом.

Уже известно, что подозреваемого зовут Алексей Смирнов, и у него собственная версия случившегося. Он утверждает, что на самом деле мигрант сам предложил ему 2000 рублей. Полицейский, якобы отказался, и в этот момент в помещение, где находился Смирнов и гражданин без документов, вошли сотрудники отдела собственной безопасности. В правдивости подобных утверждений теперь придется разбираться следственным органам.