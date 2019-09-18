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18.09.2019 21:53
Рубрика: Спорт

Девушка с характером

Воробьева взяла золото на ЧМ по борьбе
Россиянка Наталья Воробьева завоевала золото на чемпионате мира по борьбе, который проходит в казахстанском ­Нур-Султане.

В финальном поединке Воробьева, выступающая в весовой категории до 72 кг, одолела представительницу Украины Алину Бережную.

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Таким образом, 28-летняя россиянка стала двукратной чемпионкой мира в своем весе. В 2012 году в той же весовой категории она завоевала олимпийское золото, а в 2016-м взяла "серебро" Олимпиады, но уже в весе до 69 кг. На данный момент весовая категория до 72 кг не входит в олимпийскую программу.

Медаль Воробьевой стала для сборной России третьей по итогам вчерашнего соревновательного дня. В весовой категории до 50 кг бронзу взяла Екатерина Полещук. Медаль того же достоинства добыла и Ольга Хорошавцева (до 55 кг). Всего в активе нашей команды после трех дней ЧМ-2019 три золота, три серебра и две бронзы.

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