Назван мощнейший в мире смартфон на Android. Он стоит 41 тысячу рублей

Представленный на текущей неделе смартфон Vivo NEX 3 уже стал самым производительным в мире по результатам тестирования в бенчмарке AnTuTu. Он набрал почти 498 тысяч баллов.

vivo NEX 3 rules AnTuTu with record-breaking score https://t.co/vsK1so7gqJ — GSMArena.com (@gsmarena_com) 17 сентября 2019 г.

Согласно августовскому рейтингу от создателей AnTuTu, наиболее мощным смартфоном был Asus ROG Phone 2, который получил почти 397 тысяч баллов.

Своей производительностью Vivo NEX 3 обязан "разогнанному" топовому процессору Qualcomm Snapdragon 855 Plus и 12 гигабайтам оперативной памяти.

Аппарат оснащен 64-мегапиксельной основной камерой и 16-мегапиксельной фронталкой, которая прячется в корпус. Благодаря этому экран удалось сделать безрамочным, причем слева и справа его грани закругляются, создавая эффект водопада. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч.

По данным Gizmochina, цены на Vivo NEX 3 в Китае будут стартовать от 4498 юаней (примерно 40800 рублей). Когда новинка появится, в России, пока неизвестно.