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Назван мощнейший в мире смартфон на Android. Он стоит 41 тысячу рублей

Текст:   Антон Благовещенский
18.09.2019,  
18:29
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Представленный на текущей неделе смартфон Vivo NEX 3 уже стал самым производительным в мире по результатам тестирования в бенчмарке AnTuTu. Он набрал почти 498 тысяч баллов.

Согласно августовскому рейтингу от создателей AnTuTu, наиболее мощным смартфоном был Asus ROG Phone 2, который получил почти 397 тысяч баллов.

Своей производительностью Vivo NEX 3 обязан "разогнанному" топовому процессору Qualcomm Snapdragon 855 Plus и 12 гигабайтам оперативной памяти.

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Аппарат оснащен 64-мегапиксельной основной камерой и 16-мегапиксельной фронталкой, которая прячется в корпус. Благодаря этому экран удалось сделать безрамочным, причем слева и справа его грани закругляются, создавая эффект водопада. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч.

По данным Gizmochina, цены на Vivo NEX 3 в Китае будут стартовать от 4498 юаней (примерно 40800 рублей). Когда новинка появится, в России, пока неизвестно.

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