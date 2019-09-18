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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути. Кроме того, далеко не все могут позволить себе богатые ненасыщенными жирными кислотами морепродукты или, например, оливковое масло - еще один источник омега-3. Последние необходимы для мозга, хорошего зрения, здоровья волос и кожи, передает Medicalxpress.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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- Одним из источников омега-3 являются богатые противовоспалительными и антиоксидантными соединениями, а также каротиноидами, витаминами и незаменимыми аминокислотами водоросли. Фактически, поедая водоросли, рыба и становится мощным источником омега-3, - пояснили специалисты, отметив, что водоросли менее подвержены загрязнителям.

Первые исследования, касающиеся пользы водорослей, показали, что они могут быть такими же эффективными, как лосось или традиционные добавки с рыбьим жиром.

Сообщается, что микроводоросли уже доступны в форме капсул и капель. Специалисты не исключают, что в ближайшем будущем они будут активно использоваться в еде и напитках.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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