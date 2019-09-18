Названы основные симптомы "женского" рака у мужчин

Американские медики зафиксировали в последние годы рост заболеваемости раком груди у мужчин. Если в 1991 году среди представителей сильного пола было диагностировано 900 случаев инвазивного рака молочной железы, то в нынешнем году, по оценкам онкологов, этот показатель может превысить 2600 случаев. Материал об этом опубликован в научном журнале Radiology.

- Ряд исследований показал, что рак молочной железы у мужчин имеет тенденцию проявляться на более поздних стадиях с высокой вероятностью метастазирования в лимфатические узлы в подмышечной впадине и по всему телу. Чтобы обезопасить себя, следует знать, что маммография более эффективна при обнаружении рака молочной железы у мужчин с высоким риском недуга, чем у женщин со средним риском развития болезни, - отметил доктор Имин Гао.

Основные факторы риска рака груди у мужчин - мутации BRCA1 или BRCA2, которые долгое время были связаны с повышенным риском онкологии у женщин.

Среди симптомов недуга у мужчин - ощущение комка в груди или в подмышечной впадине. Насторожить должны зуд в районе груди, шелушение, выделения из соска или его ретракция, когда он как будто втянут в грудную клетку и находится ниже уровня окружающей его ткани молочной железы.

- Если вы нацелены на то, чтобы снизить риск развития рака молочной железы, следует поддерживать нормальный вес и ограничивать себя в употреблении алкоголя. Ожирение и нарушение работы печени из-за спиртного связаны с раком молочной железы у мужчин, - пояснили исследователи.