Нетаньяху вынужден создавать коалицию, чтобы остаться у власти в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 18 сентября после выборов в кнессет, что в Израиле будет создан единый блок правых и религиозных организаций под руководством Нетаньяху, которые пойдут на переговоры о создании правительства.

Как заявил Нетаньяху на пресс-конференции, "я пришел сюда после встречи с лидерами партий "Ликуд", ШАС, "Яхадут ха-Тора", "Еврейский дом" и "Новые правые". Мы единогласно решили, что мы пойдём вместе на переговоры о создании правительства под моим руководством. Переговоры станем вести единым представительством, общим для всех партий". Также он напомнил, что выбор стоит так: либо он во главе правительства, либо "опасное правительство с опорой на арабские партии".

На прошедших 17 сентября парламентских выборах партия Нетаньяху "Ликуд" получила право на 31 депутатское кресло в 120-местном кнессете. Тогда как его главный соперник, бывший глава генштаба Беня Ганц во главе оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" может претендовать на 32 кресла.

Чтобы сформировать правительство, надо получить поддержку 61 депутата кнессета из 120. При этом на сегодня Нетаньяху даже вместе со всем блоком правых и религиозных партий не добирает до этого количества и может рассчитывать лишь на 55 мест. Блок Ганца в сумме получает 56 мест, чего тоже не хватает для создания правительства.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в этом году. Первые прошли в апреле, однако потом кнессет пришлось распустить, потому что сформировать правительство так и не удалось.

Каковы будут действия Нетаньяху и Ганца, пока неясно. Есть предположения, что Нетаньяху попытается переманить на свою сторону партию "Наш дом Израиль", получившую девять мест в кнессете, во главе с Авигдором Либерманом, бывшим министром обороны и главой МИД. Однако остается неясным, на каких условиях согласится на это Либерман, понимающий, что кресла его партии в парламенте сейчас - лакомый кусок для обоих соперничающих блоков.