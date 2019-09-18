90 + 4 На этом я с вами прощаюсь. Для вас трансляцию провел Михаил Хорошилов. Следите за миром спорта на страницах "Российской газеты". Всего доброго и до встречи!

90 + 4 Закономерный итог. "ПСЖ" был сегодня по всем статьям сильнее, не оставив "Реалу" ни единого шанса. По сути еще в первом тайме игра была сделана благодаря дублю Анхеля Ди Марии, который, пожалуй, был лучшим на поле. Команда Зидана в этот вечер была медлительной и выглядела на фоне соперника слабо. Совершенно не получилась игра в атаке. И если в первом тайме некоторая активность исходила от Бейла, то в тайме втором можно вспомнить разве только момент Бензема. Поэтому счет никого не должен удивлять - парижане по праву одержали свою первую победу над "Реалом" в Лиге чемпионов за все время.

90 + 4 Матч закончен Всё! Звучит финальный свисток Тейлора! 3:0 - крупная победа "ПСЖ"!

90 + 3 Кроос подает в штрафную, мяч подбирает кто-то из его партнеров и бьет - мяч вяло укатывается за лицевую.

90 + 3 Желтая карточка "Реал" заработал штрафной в концовке. Бернат получает карточку за фол на фланге.

90 + 1 Гол Г-О-О-О-Л! Менье - 3:0! "ПСЖ" убежал в контратаку. Менье отдал налево Бернату, тот вышел один на один, но бить не стал, а вернул обратно бельгийцу - Тома пробил с отскоком в касание об газон точно в угол!

89 Замена Последняя замена в игре. Абду Диалло вместо Сарабии у "ПСЖ".

88 Статистика игры: владение мячом - 51 на 49% в пользу парижан. Также у "ПСЖ" 9 ударов по воротам, из которых 4 - в створ, тогда как футболисты "Реала" пробили 8 раз, но ни разу в рамку.

86 Сарабия прокинул мяч в штрафную, и после легкого контакта с соперником упал. Арбитр нарушения не усмотрел.

85 Карвахаль уложил недозволенным приемом на газон Берната.

85 Шупо-Мотинг приложился с линии штрафной - выше.

83 Сарабии досталось по ногам от Тони Крооса. Снова пауза.

81 Желтая карточка Небольшая заварушка с участием игроков обеих команд. Винисиус и Ди Мария, самые активные в этом действе, получили по карточке.

79 Замена Жуниор Винисиус появляется вместо Бейла. Во втором тайме Гарета почти не было видно.

79 Бензема! Как опасно! Передача на дальнюю штангу, и Карим головой пробил в противоположный нижний угол - в сантиметрах от штанги!

78 2 - Angel Di Maria is the second player in Champions League history to score a brace against both Real Madrid and Barcelona, after Mário Jardel. Fideo. pic.twitter.com/QWspAWV597 — OptaJose (@OptaJose) September 18, 2019 Ди Мария - второй игрок в истории, забивший дважды "Реалу" и "Барселоне" в Лиге чемпионов.

76 Бензема отправляет мяч в сетку, однако арбитр Энтони Тейлор мяч не засчитывает. Васкес балансировал в офсайде и, по мнению рефери, помешал Навасу среагировать.

74 Атака "ПСЖ". Ди Мария разрезает проникающий передачей штрафную гостей - на Шупо-Мотинга, у которого подача на дальнюю не получается.

72 Эррера уложил на газон Крооса. Из-за частных остановок темп у нас совсем упал.

70 Замена У "ПСЖ" тоже перестановки. Андер Эррера меняет Маркиньоса, который, кажется, получил травму.

69 Замена Продолжилась встреча, и сразу двойная замена у "Реала". Лука Йович и Лукас Васкес вышли вместо Хамеса и Азара.

68 Пауза в игре. Повреждение получил Маркиньос, и снова медики на поле.

67 "Реал" наконец-то провел интересную атаку. Убегали три в три "сливочные", но замешкались, и мяч у Азара в штрафной отобрали.

64 Продолжает давить "ПСЖ". Регулярно проходят прострелы в штрафную Куртуа, тогда как у "Реала" впереди ничего не получается.

62 Замена 60' Premier changement parisien, Choupo entre en jeu à la place de @MauroIcardi #PSGRM pic.twitter.com/Z7czCMe3DC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2019 Первая замена в матче, и делает ее Тухель. Шупо-Мотинг выходит вместо Икарди.

61 Опасный момент Опасно! Ди Мария получил мяч на краю штрафной, ушел от двух соперников и выдал на ход Сарабии - тот пробил в касание в противоход вратарю - рядом со штангой!

60 Серию атак проводит "ПСЖ", в последний из которых Ди Мария едва не делает хет-трик, но мяч после его удара летит выше.

58 Продолжается игра. Ди Мария вернулся на поле, все в порядке с ним. С мячом "Реал".

56 Ди Мария на газоне. Менди попал аргентинцу по ногам, и теперь ему оказывают помощь медики.

55 Хамес исполнил угловой - Маркиньос выиграл борьбу и выбил мяч головой.

53 "Реал" владеет мячом, но не может перейти середину поля. Продолжают игроки французского клуба применять высокий прессинг и делают это эффективно.

52 Кроос выстрелил из-за штрафной - мяч попал в соперника.

51 По очереди "Реал" и "ПСЖ" владеют мячом. Азара цепляют на половине поля его команды.

49 Ди Мария раскрутил двоих на фланге, но передачу выполнил неточную.

47 "Реал" пошел в позиционную атаку, но парижане так и не дали гостям выполнить подачу в свою штрафную.

46 Второй тайм начался!

45 + 2 Перерыв Свисток судьи. Завершен первый тайм. "ПСЖ" ведет со счетом 2:0.

45 + 1 Опасный момент Бейл получил мяч, сместился в центр и пробил из-а штрафной - рядом со штангой!

45 Менди пытался исполнить подачу с левого фланга, но обе его попытки заблокировали соперники.

43 Ди Марию завалили перед штрафной, однако арбитр нарушение не фиксирует.

41 "ПСЖ" исполнил угловой - Куртуа уверенно играет на выходе и забирает мяч.

40 Сарабия прикладывается из штрафной - мяч застрял в ногах игроков и до ворот не дошел.

38 Икарди развернулся в штрафной и сумел нанести удар, однако получился он слабым, и Куртуа легко забрал мяч в руки.

36 Бейл снова бьет! Однако его удару из-за штрафной не хватает точности - выше!

34 Опасный момент Бейл разворачивается и с лета отправляет мяч в сетку! Однако судья, воспользовавшись VAR, мяч не засчитывает - валиец до удара подработал мяч себе рукой!

33 Гол Г-О-О-О-Л! Анхель Ди Мария получил мяч перед штрафной и уложил его аккурат под штангу - Куртуа прыгнул, но не достал! "ПСЖ" удваивает преимущество - 2:0, а у аргентинца дубль!

33 Желтая карточка Первая карточка в игре. Ее получает Карвахаль за фол в центре поля.

32 Опасный момент Сам же пострадавший исполнил левой. Мяч опустился над перекладиной!

31 Бейла сбили почти на границе штрафной. Очень опасный стандарт.

30 Полчаса позади. По владению мячом у команд равенство, но гораздо опаснее парижане.

28 Менье оказался на границе штрафной и пытался отдать передачу на партнера, но она не прошла.

26 "ПСЖ" убежал в контратаку. Дальняя подача на выход один на один Сарабии, но его опережает защитник.

24 Бензема пробил из-за штрафной - неточно.

21 "ПСЖ" провел две классные атаки за две минуты. Сначала после удара мяч попал в кого-то из защитников "Реала" в штрафной, а затем Сарабия с устрого угла из штрафной сильно не то пробил, не то прострелил - Куртуа в прыжке выбил мяч, а его партнеры вынесли снаряд подальше из штрафной.

19 Небольшое затишье. Катает мяч "Реал".

16 Бензема отдал передачу Азару. Бельгиец из-за штрафной выстрелил в правый угол низом - рядом со штангой!

14 Гол Г-О-О-О-Л! "ПСЖ" открывает счет! Бернат почти от лицевой прострелил в штрафную, откуда Ди Мария в касание пробил в ближний угол - 1:0!

13 Парижане раскатывают мяч в центре поля и переходят в позиционную атаку.

12 Подача на дальнюю штангу на Бензема, но вокруг четыре соперника, и мяч у форварда мадридцев отбирают.

11 Азар зарабатывает перспективный штрафной на левом фланге. "Точка Шевченко". Хамес исполнит.

10 Темп пока не самый высокий. "Реал" делает все, чтобы он был таким. "ПСЖ" применяет высокий прессинг и вступает в отбор на чужой половине.

8 Хамес ударил по ногам Крооса. Обошлось без карточки.

8 Хорошая атака "Реала". Бейл прошел по правому флангу и прострелил низом в штрафную - Навас выходит и забирает намертво.

7 Ди Мария пытался войти в штрафную с левого фланга - оборона "сливочных" его не пустила.

6 Недовольно гудит "Парк де Пренс". Игроки "Реала" устроили перепас на своей половине поля. Передача на половину французского клуба - борьбу выигрывают парижане.

4 "ПСЖ" атаковал правым флангом, но подача оказалась слишком сильной - от ворот.

2 Бензема попадает в офсайд. Первая вылазка "Реала".

1 Активное начало в исполнении хозяев поля. Высоко они встречают мадридцев.

1 Тогда поехали! Игра началась! Для вас ее комментирует Михаил Хорошилов.

0 На "Парк де Пренс" аншлаг. Все готово к началу. А вы готовы?