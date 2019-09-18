Опрос: 80 процентов россиян сталкивались с неэффективностью лекарств

Примерно четверо из пяти россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с неэффективностью лекарств. Более половины из них (57 процентов) попадали в такую ситуацию не единожды, таковы данные опроса, в котором приняли участие более 7 тысяч человек.

Целью опроса, проведенного исследовательской компанией ResearchMe по заказу компании STADA, было изучить мнение россиян о состоянии лекарственного рынка в стране, доступности и качестве используемых препаратов.

Большинство из них, отвечая на вопрос об эффективности лекарства, ответили, что это понятие подразумевает способность препарата вылечить заболевание. При этом, по мнению экспертов, такой высокий уровень претензий к препаратам может объясняться самолечением - почувствовав недомогание, многие откладывают визит к врачу и пытаются облегчить состояние, "назначив" себе лекарство самостоятельно, по совету знакомых или информации в интернете. В этом признались 83 процента участников опроса. И лишь половина сообщили, что ключевую роль для них при выборе лекарства играет назначение врача.

"Не существует таблетки, которая бы действовала на всех одинаково эффективно, если только это не цианистый калий. У каждого человека - своя биохимические индивидуальность: разный пол, возраст, обмен веществ, сопутствующие заболевания, - прокомментировал результаты исследования заведующий лабораторией экспериментальной и клинической фармакологии, профессор кафедры аллергологии и иммунологии НМИЦ Детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов. - Например, у человека со здоровым желудочно-кишечным трактом лекарство будет всасываться на 80 процентов, у пациента с воспалительными заболеваниями - всего на 40 процентов".

Вторая причина, по которой лекарство может "не работать" даже в том случае, если терапию назначил врач, - недостаточная приверженность пациента лечению. "Пациент иначе читает инструкцию, чем врач или фармаколог. Первое, на что он обращает внимание, - на побочные явления", - пояснил Иван Козлов. По его словам, бывают случаи, когда пациенты самостоятельно меняют схему лечения, время приема препарата, дозировку, сокращают курс лечения. Часто это случается, например, когда назначают антибиотики - больному становится легче, и он прекращает прием лекарств.

"Не удивительно, что стоимость лекарства - один из значимых факторов при выборе препарата пациентом. Покупательная способность населения в России продолжает снижаться, пациенты стали экономить даже на лекарствах, - отметил заместитель генерального директора STADA в России Иван Глушков. - Решить эту проблему поможет введение системы всеобщего лекарственного обеспечения, которая подразумевает, что часть расходов на лекарства берет на себя государство или страховщик".

Что касается доступности лекарств, девять из десяти участников опроса полагают, что в России есть лекарства с оптимальным сочетанием цены и качества. При этом почти половина отметили, что их выбор невелик. Больше всех по понятным причинам недовольны доступностью лекарств люди с низким уровнем дохода. Интересно, что претензии к качеству препаратов также высказывали люди с двумя и больше высшими образованиями.