Перспективы развития страхового рынка обсудят на ежегодном форуме RAEX

Реализация стратегии развития отрасли страхования и перспективы этого рынка станут ключевыми темами ежегодного отраслевого форума, который организует рейтинговое агентство. Мероприятие состоится 2 октября.

На форуме будет представлено аналитическое исследование "Будущее страхового рынка России", разработанное рейтинговым агентством RAEX. Основой дискуссии станет обсуждение основных тенденций развития страхования, и, прежде всего, интерпретация этих тенденций с точки зрения страхователя, обобщение их лучших практик и помощь страхователю при выборе страховщика.

Участниками форума станут топ-менеджеры ведущих российских страховых компаний, представители госорганов и профильных ассоциаций, компании из смежных отраслей.

В рамках конференции состоится церемония награждения компаний и персон, внесших наибольший вклад в развитие рынка и его инфраструктуры.