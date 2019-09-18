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18.09.2019 00:02
Рубрика: Спорт

Вот это пируэт

Первое золото чемпионата мира в Баку для сборной России выиграла дебютантка турнира Екатерина Селезнева
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 208(7966)
Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку начался с сенсации. Нет, россиянки не остались без "золота". Но первую победу - в упражнении с обручем - одержала не титулованная Дина Аверина, выходившая на старт в роли стопроцентной фаворитки, а дебютантка турниров такого уровня Екатерина Селезнева.
Победа Екатерины Селезневой получилась неожиданной. Чемпионка призналась, что сама находится в шоке. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС Победа Екатерины Селезневой получилась неожиданной. Чемпионка призналась, что сама находится в шоке. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Победа Екатерины Селезневой получилась неожиданной. Чемпионка призналась, что сама находится в шоке. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Несмотря на отсутствие опыта выступления на мировых первенствах, 24-летняя Екатерина Селезнева совсем не новичок. Она защищала честь страны на Универсиадах в Тайбэе-2017 и Неаполе-2019 и завоевала в общей сложности пять золотых наград. В состав команды на ЧМ в столице Азербайджана она попала перед самым стартом турнира. До последнего третьим номером после сестер Авериных значилась четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова. Однако 8 сентября Саша потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. Позже спортсменка сообщила, что чувствует себя хорошо. Но этот форс-мажор, понятно, стоил ей места в сборной. Главный тренер Ирина Винер-Усманова заменила Солдатову на Селезневу, которая демонстрировала прекрасную форму во время тренировок на базе в Новогорске.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

На чемпионате мира Екатерина сразу же "отработала" свою поездку в Баку. В квалификации она была второй вслед за Диной Авериной. В финале оценки были еще выше (23,500), что и позволило подняться на первую ступеньку пьедестала. Дина, напротив, уступила самой себе (23,650 против 23,350), да к тому же пропустила вперед не только подругу по сборной, но и одну из основных зарубежных конкуренток Линой Ашрам из Израиля (23,400).

В упражнении с мячом мы увидели на ковре двух сестер Авериных. Дина в великолепном стиле выиграла этот финал, набрав 23,500 балла. Арина заняла второе место (23,050). Линой Ашрам замкнула тройку призеров (22,400 ).

От собственных ошибок не застрахован никто. Соперницы тоже могут удивить. Но Дина Аверина остается главной претенденткой на звание абсолютной чемпионки. На ее счету уже два престижных титула, завоеванных в Пезаро в 2017 году и в Софии в 2018-м. Победа в Баку поставит ее в один ряд с двумя нашими примами, которым не было равных на протяжении двух предыдущих олимпийских циклов. Перед Лондоном-2012 всех обыгрывала Евгения Канаева, а перед Рио-де-Жанейро - Яна Кудрявцева.

Медали в абсолютном первенстве будут разыграны в пятницу, 20 сентября. В упражнениях с лентой и булавами - уже завтра. Свои программы снова покажет возмутительница спокойствия Екатерина Селезнева.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Между тем еще одна замена - пусть и менее заметная, чем рокировка Солдатова - Селезнева, произошла в группе. Там стало на одну олимпийскую чемпионку меньше. Вместо Веры Бирюковой на турнире выступит Евгения Леванова. В составе остались победительницы Игр-2016 в Рио Анастасия Максимова и Мария Толкачева, а также Анастасия Шишмакова и Анжелика Стубайло. Бирюкова уже успела успокоить своих поклонников, что дело не в проблемах со здоровьем. Значит, замену, как и в случае с Солдатовой, произвели по спортивному принципу. Если учесть, что на последнем крупном старте - Европейских играх в Минске - россиянки стали третьими в многоборье, уступив гимнасткам из Белоруссии и Болгарии, то сейчас самое время формировать чемпионский состав. С прицелом на Токио-2020.

Отметим, что чемпионат мира в Баку, как всегда в предолимпийский год, будет квалификацией на Игры в Японии. Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего ЧМ Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На турнире в столице Азербайджана разыграют еще пять путевок. В индивидуальном многоборье дорогу в Токио себе откроют 16 сильнейших гимнасток планеты. Причем одна страна может отправить на Олимпиаду не больше двух спортсменок. Тем, кто не попадет в число лучших сейчас, придется проходить отбор на континентальных чемпионатах и Кубке мира следующего года.

Где будем смотреть

19 сентября, четверг, "Матч! Арена"

18.25. Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Азербайджана.

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