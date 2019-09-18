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18.09.2019 17:31
Рубрика: Власть

Сделка со следствием отменяется

Правительство одобрило запрет на сокращенный порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям
Текст: Владислав Куликов
Правительство России подготовило проект поправок в УПК, обязывающий проводить полное судебное разбирательство по делам о тяжких преступлениях.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Сегодня до 70 процентов приговоров выносятся в особом порядке. Особый порядок - это сокращенная до минимума судебная процедура. Считается, что вина человека полностью доказана и долго разбираться нет смысла: обвиняемому просто выносят приговор.

Фото: iStock
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Это нечто вроде сделки со следствием, когда человек полностью признает вину, а взамен получает определенную скидку в наказании. Есть и другой вид сделки: досудебное соглашение, когда участник преступления помогает следователю привлечь к ответу всю банду, но сейчас речь не о том.

Особый порядок - как бы маленькая сделка - введен для того, чтобы разгрузить суды и не тратить время на процедуры там, где они не нужны.

"Принципиальное условие для применения процедуры особого порядка рассмотрения уголовного дела - добровольное согласие обвиняемого. Данный порядок применяется, когда вина человека не вызывает сомнений и даже он сам с этим не спорит, - подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Но нельзя забывать юридическую аксиому: признание не является царицей доказательств, следствие в любом случае должно собрать достаточную доказательную базу, подтверждающую виновность человека. А суд, прежде чем рассмотреть дело в особом порядке, должен выяснить, насколько добровольно человек согласился на такую процедуру, не оказывалось ли на него незаконного давления".

До 70 процентов приговоров выносятся в особом порядке, то есть по упрощенной процедуре. Обвиняемый признает вину и получает смягчение наказания

Что же касается тяжких преступлений, то, по его словам, здесь крайне важно обеспечить гарантии справедливого разбирательства, которое возможно только при несокращенной судебной процедуре.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Кабмин не поддержал отмену статьи о преступном сообществе для экономических дел

Советник Федеральной палаты адвокатов России Сергей Насонов в беседе с "РГ" поддержал проект. Да, дела будут идти дольше, но это к лучшему.

"Рассмотрение дела о тяжком преступлении в полном объеме, конечно, повлечет увеличение процессуальных сроков судебного разбирательства, - сказал Сергей Насонов. - Однако это же расширит возможности опровержения обвинения, усилит гарантии обоснованности приговора, обеспечит более тщательное исследование данных о личности подсудимого, причин совершения им преступления и т.д. Вряд ли это ухудшит положение обвиняемого по сравнению с рассмотрением дела в особом порядке".

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