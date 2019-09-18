Подведены итоги IV Ежегодного международного форума БИОТЕХМЕД-2019

В Геленджике 17 сентября завершился IV Ежегодный международный форум БИОТЕХМЕД.

Форум посетили порядка 1 600 делегатов из 70 регионов России и 31 страны. Всего в рамках деловой программы прошло 30 открытых мероприятий и 2 закрытых совещания, в которых приняли участие более 200 спикеров. На экспозиции форума было представлено 22 стенда. Форум посетили делегаты из Австрии, Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Нидердандов, ОАЭ, Парагвая, Турции, Франции, Швейцарии, Южной Африки и других стран.

Деловая программа Форума объединила пленарное заседание, тематические сессии и круглые столы, в ходе которых делегаты обсудили актуальные вопросы биомедицинской отрасли, реализацию национального проекта "Здравоохранение", экспорт медицинских услуг, лекарств и оборудования.

Ключевым событием первого дня форума БИОТЕХМЕД стала пленарная сессия "Обеспечение запросов и потребностей Национального проекта "Здравоохранение"" - федеральные проекты нацпроекта являются стимулом для многих отраслей российской экономики.

В заседании приняли участие Министр здравоохранения РФ В. И. Скворцова, Министр промышленности и торговли РФ Д. В. Мантуров, генеральный директор Госкорпорации Ростех С. В. Чемезов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения М. А. Мурашко, директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России И. С. Стилиди, директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Е.В. Шляхто, заместитель генерального директора Швабе (ГК Ростех) И. В. Ожгихин, генеральный директор АО "Нацимбио" (ГК Ростех) А. Ю. Загорский, генеральный директор Национального Центра Информатизации К. Ю. Солодухин, президент BIOCAD Д. В. Морозов, президент "МедИнвестГрупп" С. А. Нотов, директор МРНЦ имени А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России С. А. Иванов, генеральный директор НИПК Электрон А. М. Элинсон.

Министр здравоохранения РФ В. И. Скворцова отметила, что для увеличения продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году необходимо на 230 000 человек снизить ежегодную смертность. Первой задачей при реализации национального проекта "Здравоохранение" является ликвидация дефицита объектов сельского здравоохранения путем замены устаревших ФАП современными модульными ФАПами и врачебными амбулаториями, оснащенными отечественным оборудованием, отметила Министр.

"В предыдущие годы нам во многом удалось создать производственную базу и нарастить компетенции практически по всем ключевым направлениям. Сейчас 88% номенклатуры медизделий и расходных материалов, используемых в новой модели центральной районной больницы, выпускается отечественными производителями. Доля отечественных медицинских изделий в общем объеме российского рынка за счет реализации Национального проекта "Здравоохранение" к концу 2024 года вырастет с 23 до 40%", - заявил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, на поддержку перспективных разработок в медпроме Правительство намерено выделить 5,6 млрд руб.

Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал о протонных центрах для борьбы с онкозаболеваниями, которые холдинги Госкорпорации создают в рамках нацпроекта "Здравоохранение". При лечении будет использоваться метод прицельного протонного излучения на пораженные участки организма.

Министерство здравоохранения РФ провело с представителями регионов России совещание на тему "Практические аспекты реализации Национального проекта "Здравоохранение"". Преподаватели ведущих медицинских вузов России прочитали студентам лекции о цифровой медицине, о персонификации системы лекарственного обеспечения в России и основах доказательной медицины, о бионических трансформациях и фармразработке (метаболомике) для ранней диагностики онкологических заболеваний.

В течение двух дней эксперты отрасли выступили на панельных сессиях, посвященных реализации Федеральных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", медицинскому дизайну, стратегии развития фармотрасли, кадровым вопросам, новым разработкам в области ядерной медицины, созданию единого цифрового контура здравоохранения, биомедицинским клеточным продуктам, экспорту медуслуг и др. Общее количество спикеров Форума превысило 200 человек.

Во второй день форума прошла пленарная сессия "Глобальная кооперация и развитие международных связей", в которой приняли участие: первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации С.А. Цыб, директор по поддержке экспорта фармацевтической и медицинской отраслей АО "РЭЦ" И.В. Каширина, директор ФБУ Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик В.Н. Шестаков, генеральный директор ГЕРОФАРМ П.П. Родионов, заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти BIOCAD А.В. Торгов, вице президент по связям с госорганами Фармасинтез О. И. Астафуров и др. На сессии обсуждались перспективы развития экспортного потенциала российского фарммедпрома, инструменты государственной поддержки бизнеса в этом направлении, пути преодоления барьеров при выходе российской продукции на зарубежные рынки.

Состоялась стратегическая сессия о маркировке и мониторинге движения лекарств как фундаментальном компоненте цифрового контура здравоохранения.

На полях форума холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех и ведущий европейский производитель эндопротезов - компания Limaсorporate подписали соглашение о долгосрочном партнерстве, предполагающее локализацию производства изделий Limacorporate в России. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подписал соглашения с компаниями Digital October и Track & Trace Educational Center: в России в начале 2020 года появится образовательная онлайн-платформа по маркировке товаров.

Международная фармацевтическая компания GSK и российская биофармацевтическая компания "Нанолек" заключили соглашение, согласно которому вакцины GSK будут производить на мощностях компании "Нанолек" в России. Всего на БИОТЕХМЕД было подписано 12 соглашений.

Состоялся финал конкурса инновационных разработок в сфере новых лекарственных препаратов и медицинских изделий "Стартап-ралли". Медицинские проекты из 11 регионов РФ представили 36 команд-финалистов. В этом году компания Bayer поддержала создание специальной номинации "Nuclear medicine: лучший проект в области радионуклидной медицины". Победителем номинации признан проект "КАРП-ХеМ, 153Sm" - отечественный радиофармацевтический лекарственный препарат на основе β-излучающего самария-153 в термочувствительном носителе для брахитерапии опухолей различной локализации из Обнинска. Проект получит консультационную поддержку в рамках научно-исследовательского инкубатора "КоЛаборатор" и грант до 25 000 евро от Bayer. В треке "Фармацевтические препараты и лабораторная диагностика" первое место получил проект из Москвы "Диагностика онкологических заболеваний методом анализа ДНК, циркулирующей в плазме крови (уникальная технология, позволяющая выявлять онкологические заболевания ранних стадий на основе анализа плазмы крови без выделения ДНК). В треке "Медицинские изделия и цифровые решения" первое место занял известный платформенных проект "Платформенная технология интеллектуальных решений для инвалидов с сенсорными нарушениями".

Мероприятие прошло при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. Генеральным партнером выступил Российский экспортный центр. Стратегическим партнером выступила АО "Национальная иммунобиологическая компания".

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Пресс-служба форума БИОТЕХМЕД

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