Два события, касающиеся РПЦ, оказались в центре внимания в последние дни. В субботу на Священном Синоде РПЦ под ее юрисдикцию был принят Архиепископ западноевропейских приходов русской традиции Иоанн (Реннето). А через несколько дней появилось письмо группы священников РПЦ в защиту фигурантов дела о незаконных митингах в Москве. Если внимательно присмотреться к происходящему, то несложно понять: второе "событие" является своего рода ответом на первое.

Буквально через три дня после исторического решения Синода некоторые интернет-ресурсы сообщили о письме 40 священников РПЦ в поддержку фигурантов дел о незаконных митингах в Москве. Сам текст письма был опубликован на портале "Правмир" и активно тиражировался либеральными ресурсами. Примечательно, что среди подписавшихся значительная часть - это священники, проживающие за рубежом. В этом документе они заявили, что выступают против насилия как со стороны демонстрантов, так и представителей власти, и высказались о необходимости пересмотра судебных решений и отмене тюремных сроков уже осужденным за уличные акции.

"Церковь имеет право печалования и активно им пользуется, в том числе непублично. Это осуществляется и по линии Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, и по линии православных общественных организаций, - заявил ТАСС заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. - В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие данное заявление священники, есть несправедливо осужденные, но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, - это политика, а не печалование".

Действительно, у многих наблюдателей сложилось мнение, что обращение о "московских узниках" имеет одной из целей демонстрацию нарушений прав человека в России. Ну а если "подписанты" будут наказаны (формально они нарушили требования Основ социальной концепции Русской Церкви), то и это лишний раз подчеркнет "репрессивную природу" Священноначалия РПЦ. Видимо, по замыслу организаторов этого письма, сам факт появления такого документа должен торпедировать процесс присоединения и вызвать страх у приходов западноевропейской Архиепископии: ну как можно переходить в юрисдискцию Московского Патриархата, если творится такое.

За рубежом стали звучать "предостережения": свободе и независимости французских верующих угрожает нахождение в юрисдикции РПЦ

Зампредседателя Синодального отдела полагает, что клирики избрали неверный для священнослужителя путь действий. "Пастырь призван воспитать неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката, и эти люди, действуя каждый на своем месте по вере и совести, изменят, насколько это возможно, мир к лучшему. А подписывать декларации, в которых странным образом перемешаны политическая риторика и священные тексты, - это легкий, но бесполезный путь. Мне кажется, что намного разумнее этим небезразличным священникам было бы собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь", - заявил Кипшидзе ТАСС во вторник.

Стоит заметить, что как только появились сообщения о голосовании большинства западноевропейской Архиепископии в пользу присоединения к Московскому Патриархату, то сразу же в либеральных кругах в России и за рубежом стали звучать "предостережения": свободе и независимости французских верующих угрожает нахождение в юрисдикции РПЦ.

В связи с этим давайте вспомним историю вопроса. О присоединении к Московскому Патриархату архиепископа Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, и находящихся под его руководством клириков и приходов Временное управление русскими церквями в Западной Европе соединенным присутствием Священного Синода и Высшего Церковного Совета еще в марте 1921 года было поручено Преосвященному архиепископу Евлогию (Георгиевскому). В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского Патриархата в качестве экзархата. Часть прихожан не согласилась с таким решением, заявила о своей верности Московскому Патриархату и основала в Париже приход в честь Трех святителей. Впоследствии к этому приходу присоединились и другие. Позднее на базе этих приходов была образована Корсунская епархия Русской Православной Церкви.

В послании к пастве в феврале 1931 года митрополит Евлогий писал: "Когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви, мы вновь вернемся к прежнему положению… Вступая на этот путь, мы, конечно, не отрываемся, не откалываемся от Матери Русской Церкви. Мы... не прекращаем с ней нашего единения… Это лишь временный перерыв официальных административных сношений".

29 августа 1945 года митрополит Евлогий и два его викария - архиепископ Владимир и епископ Иоанн - обратились к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с письмом следующего содержания: "Сыновне просим, покрыв любовью наше разобщение с Матерью Русской Православной Церковью, принять нас с нашими приходами под Вашу отеческую руку в каноническое объединение со всей Русской Православной Церковью". В тот же день иерархи подписали вместе с пребывавшим в Париже митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем (Ярушевичем) и сопровождавшими его священниками акт, в котором подтверждалось, что митрополит Николай "совершил каноническое воссоединение с Матерью Русской Православной Церковью, по общепринятому церковному чину, Высокопреосвященнейшего митрополита Евлогия и его викариев". 7 сентября 1945 года воспоследовало постановление Священного Синода: "Возблагодарив Господа Бога, считать митрополита Евлогия и его викариев - архиепископа Владимира и епископа Иоанна со всеми 75 приходами воссоединенными с матерью-Церковью и принятыми в юрисдикцию Московской Патриархии и сохранить на будущее время Экзархат западноевропейских церквей в существующих его границах во главе с митрополитом Евлогием, как экзархом Московской Патриархии, на основаниях, изложенных в соответствующем Положении об управлении этими церквами".

Вскоре после кончины митрополита Евлогия 8 августа 1946 года значительная часть его клира и паствы приняла решение вновь вернуться в состав Константинопольского Патриархата под руководством архиепископа (впоследствии митрополита) Владимира (Тихоницкого).

Приходы пребывали с временным перерывом в подчинении Константинопольскому Патриархату до 2018 года под разными наименованиями, наиболее известное из которых - Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции.

Воссоединение последнего осколка русского зарубежья с Московским Патриархатом - это не только достижение церковной дипломатии. В первую очередь это результат того, что Русская Православная Церковь радикально изменилась за последние годы

27 ноября 2018 года Синод Константинопольского Патриархата принял решение о роспуске Архиепископии. А 14 сентября 2019 года архиепископ Иоанн (Реннето), возглавляющий Архиепископию, направил Святейшему Патриарху и Московскому и всея Руси Кириллу письмо, в котором сообщил о стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии сохранить ее существование в составе Русской Православной Церкви и попросил о своем присоединении к Московскому Патриархату вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами. Также архиепископ Иоанн сообщил, что в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов, которые направят Святейшему Патриарху и Священному Синоду свои предложения относительно канонической формы их организации.

14 сентября 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви, учитывая стремление архиерея, большинства клира и мирян Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к восстановлению единства с РПЦ, признавая в этом достойное и правомерное завершение преодоления церковных разделений за рубежом, порожденных революцией и Гражданской войной, принял архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата, а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление. Каноническая форма их организации будет определяться исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций, установленных митрополитом Евлогием с учетом условий существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе.

"В жизни Церкви за последнее время произошли большие перемены. И то, что сегодня мы отмечаем замечательное событие воссоединения последнего осколка русского зарубежья с Московским Патриархатом, - это не только достижение церковной дипломатии. В первую очередь это результат того, что Русская Православная Церковь радикально изменилась за последние годы", - так это событие прокомментировал Патриарх Кирилл в своем заявлении, которое появилось на сайте РПЦ.

Попытки повлиять на это решение, видимо, будут продолжаться и дальше. Но вряд ли они станут успешными.