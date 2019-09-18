Положена ли компенсация за испорченное блюдо в ресторане

Новости об отравлениях граждан в ресторанах и кафе появляются появляются с завидной регулярностью. Только в начале сентября 20 человек отравились устрицами в одном из столичных ресторанов. Употребление в пищу испорченного блюда чревато не только проблемами со здоровьем, но и ударяет по карману пострадавшего, ведь ему приходится брать больничный, покупать лекарства, тратить деньги на обследование. Можно ли заставить заведение общественного питание заплатить за причиненный ущерб?

"Если блюдо испорчено, вы это поняли, когда попробовали его и ресторан не отрицает этого, то по закону "О защите прав потребителей" вы имеете право либо на замену блюда, либо на исключение его из счета", - отметил в беседе с aif.ru президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин.

Если же заведение отрицает, что предложенное клиенту блюдо не соответствует должному качеству, можно написать в двух экземплярах претензию, а после этого обратиться в Роспотребнадзор, приложив к жалобе копию претензии. Если признаки отравления проявились уже после употребления блюда, к указанным документам следует приложить медицинские справки и чеки, подтверждающие расходы на лечение. После этого проблема будет рассматриваться в досудебном порядке. Если и эта мера не принесет желаемых результатов, стоит обратиться в суд с требованием компенсировать нанесенный ущерб. Отметим, что законодательством не предусмотрена выплата определенной компенсации за отравление в кафе или ресторанах, но после соответствующего решения суда можно будет вернуть потраченные на лечение деньги и даже взыскать сумму за нанесение морального ущерба.