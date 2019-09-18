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18.09.2019 12:59
Рубрика: Власть

Положена ли компенсация за испорченное блюдо в ресторане

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новости об отравлениях граждан в ресторанах и кафе появляются появляются с завидной регулярностью. Только в начале сентября 20 человек отравились устрицами в одном из столичных ресторанов. Употребление в пищу испорченного блюда чревато не только проблемами со здоровьем, но и ударяет по карману пострадавшего, ведь ему приходится брать больничный, покупать лекарства, тратить деньги на обследование. Можно ли заставить заведение общественного питание заплатить за причиненный ущерб?

Причиной массового отравления шаурмой в Уфе стал стафилококк

"Если блюдо испорчено, вы это поняли, когда попробовали его и ресторан не отрицает этого, то по закону "О защите прав потребителей" вы имеете право либо на замену блюда, либо на исключение его из счета", - отметил в беседе с aif.ru президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин.

Если же заведение отрицает, что предложенное клиенту блюдо не соответствует должному качеству, можно написать в двух экземплярах претензию, а после этого обратиться в Роспотребнадзор, приложив к жалобе копию претензии. Если признаки отравления проявились уже после употребления блюда, к указанным документам следует приложить медицинские справки и чеки, подтверждающие расходы на лечение. После этого проблема будет рассматриваться в досудебном порядке. Если и эта мера не принесет желаемых результатов, стоит обратиться в суд с требованием компенсировать нанесенный ущерб. Отметим, что законодательством не предусмотрена выплата определенной компенсации за отравление в кафе или ресторанах, но после соответствующего решения суда можно будет вернуть потраченные на лечение деньги и даже взыскать сумму за нанесение морального ущерба.

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