Польские вооруженные силы в следующем году заплатят за свой страх перед Россией более 12 миллиардов долларов. Растущие военные расходы - следствие хаотичных движений оборонного ведомства, которое делает ставку то на американские F-35, то на псевдоармию, представляющую из себя гибрид партизан и резервистов.

Войска территориальной обороны - проект нынешней правящей партии "Право и справедливость" и детище одного из наиболее одиозных ее лидеров, известного русофоба экс-министра обороны Антония Мацеревича. Это попытка создать своего рода партизанскую армию. Речь о 17 региональных бригадах, собранных из добровольцев, которые проходят 16-дневное военное обучение, после чего приносят присягу. Впоследствии им еще предстоит проходить службу в некоторые выходные дни в течение года. У них есть военная форма, но надевать ее они должны только на учения, при этом им полагаются регулярные выплаты за сам факт нахождения в распоряжении министерства обороны. Их девиз: "Всегда готовы. Всегда рядом". Их основной задачей является оборона своих "домашних" районов, для чего предусмотрено легкое вооружение, например штурмовой карабин Beryl. Из-за слабой военной подготовки оппозиция уже окрестила такие бригады "войском камикадзе".

В 2016 году, представляя свой проект депутатам сейма, Мацеревич заявил, что эти соединения должны противостоять российскому спецназу. Это означает, в том числе, что экс-глава минобороны Польши не имел представления о том, что такое войска специального назначения. Как российские спецназовцы попадут в натовскую Польшу и распределятся по воеводствам, чтобы встретиться с польскими резервистами, - это отдельный вопрос. На него в 2012 году дал оригинальный ответ известный польский журналист, писатель, телеведущий Витольд Гадовский. Когда российские железные дороги выделили специальный поезд в Польшу, который должен был бесплатно доставить более 350 болельщиков на матчи Евро-2012, Гадовский написал, что этот состав "будет наполнен людьми, которые только перед входом в вагон снимут форму". Совершенно абсурдное сообщение Гадовского о "десанте переодетых спецназовцев", которые прибудут поездом Москва - Варшава, опубликовал популярный журнал wSieci. Читатели удивились. Некоторые - испугались. Судя по всему, проект "партизаны" - это тоже подготовка к встрече российского спецназа на вокзале, которая между тем уже обошлась польскому государству в миллиарды злотых. Неудивительно, что одним из пунктов предвыборной программы более здравомыслящей оппозиционной "Гражданской коалиции" является вывод этих псевдовойск в резерв. Но, судя по предвыборным опросам, на победу коалиции рассчитывать не приходится. А правящая партия вновь и вновь заверяет, что Войска территориальной обороны никто сворачивать не собирается. Оно и понятно: ведь в рядах этой армии собраны 20 тысяч избирателей, которые получают неплохой доход только за то, что выделяют несколько выходных в год на прохождение полос препятствий и изучение стрелкового оружия.

Из-за слабой военной подготовки оппозиция уже окрестила бригады партизан "войском камикадзе"

Напомним, в середине июня стало известно, что Польша закупит в США 32 многофункциональных истребителя-бомбардировщика Lockheed Martin F-35 за 6,5 миллиарда долларов. Кроме того, тот же Мацеревич - для потенциального противодействия российским "Искандерам" - запланировал программу "Висла": два ЗРК Patriot (PAC-3) с системой управления огнем IBCS и радаром, которые обойдутся государству в почти пять миллиардов долларов. В 2020 году Польша выделит на оборону на пять миллиардов злотых больше, чем в нынешнем году, - 49,8 миллиарда злотых, то есть около 12,6 миллиарда долларов. Тем временем специалисты называют состояние польской армии катастрофическим. В августе эксперты польского Центра стратегического анализа представили доклад, в котором говорится, что модернизация носит "фасадный" характер, а то, о чем сообщают СМИ, - это острова современности в море отсталости.

"Дело идет к тому, что в следующем вооруженном конфликте мы снова "погибнем с честью", - написали авторы доклада. И предлагают министерству обороны отказаться от странных идей.

Между тем

Американская компания GMT Games выпустила настольную игру под названием "Следующая война: Польша". Главным противником поляков и НАТО, естественно, оказалась Россия и ее основной союзник Белоруссия. На игру обратило внимание русскоязычное литовское издание "Обзор". Журналисты сошлись во мнении, что это не просто игра, а фактически учебное пособие по ведению военных действий в Центральной Европе. И тому, как оказалось, есть реальное подтверждение. Сценарий игры разворачивается в наши дни. Авторы уделили повышенное внимание мелочам - крайне детализированная карта ведения боевых действий, охватывающая территорию Польши и Балтийского региона, использование настоящих названий боевых соединений конфликтующих сторон и так далее.

Подготовил Алексей Чуриков