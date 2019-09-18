Председатель Совета по правам человека награжден медалью адвокатуры

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ наградил председателя Совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова Медалью имени Императора Александра II.

Эта награда, учрежденная ФПА в 2016 году, вручается за профессиональную, общественную, научную деятельность, содействующую укреплению государственности, развитию институтов гражданского общества, за вклад в демократические преобразования и приверженность идеалам социального прогресса.

В своем поздравительном письме президент ФПА РФ Юрий Пилипенко отметил, что российская адвокатура знает Михаила Федотова как человека редких душевных качеств и твердых принципов, которым он верен вне зависимости от обстоятельств. Он подчеркнул, что Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека активно сотрудничает с адвокатской корпорацией. В том числе Советом по правам человека ведется работа, направленная на законодательное укрепление профессионального статуса адвоката.

Одним из важнейших ее результатов стали включенные в Уголовно-процессуальный кодекс РФ изменения, предусмотревшие дополнительные гарантии независимости адвокатов при осуществлении ими профессиональной деятельности. Соответствующий законопроект был разработан на основе рекомендаций, подготовленных СПЧ, и внесен в Госдуму президентом России.

Предназначение адвокатской профессии - защита прав и свобод, поэтому укрепление и развитие института адвокатуры необходимо для повышения общего уровня правовой защищенности граждан России, подчеркивают в ФПА.