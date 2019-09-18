Новости

Александр Овечкин получил приз Уэйна Гретцки за развитие хоккея в США 18:40
Участок Филевской ветки метро в Москве закроют на выходные 18:38
В Крыму введен карантин в месте отстрела бешеного волка 18:32
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост через Днепр 18:29
Опрос: 80 процентов россиян сталкивались с неэффективностью лекарств 18:29
Движение поездов на "серой" ветке восстановлено 18:23
Уборочная машина провалилась под асфальт в центре Москвы 18:21
Пушков прокомментировал "киевские фантазии о возвращении Крыма" 18:11
МИД РФ: Заявления о шпионаже России в Швейцарии - клевета 18:10
Путин пошутил про бюрократию 18:03
СК выяснил происхождение найденных на Кубани останков 20 человек 17:55
Впервые за 360 лет в Гринвиче совпали истинный и магнитный север 17:50
Арестован саратовец, обвиняемый в изнасиловании врача 17:49
На "серой" ветке остановили поезда от "Савеловской" до "Серпуховской" 17:44
У Lada Xray выявили проблемы с устойчивостью к коррозии 17:41
Министр культуры Астраханской области объявила об отставке 17:40
Путин обещал помочь космическому стартапу 17:38
В Индии мужчине удалили с головы десятисантиметровый рог 17:30
Онищенко сравнил прогноз роста смертности от рака с информационной атакой 17:29
В Новгородской области откроют виртуальные концертные залы 17:28
Госдума 19 сентября рассмотрит кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты 17:23
Председатель Совета по правам человека награжден медалью адвокатуры 17:22
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР 17:21
Глава администрации Ялты подал в отставку 17:19
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
18.09.2019 17:22
Рубрика: Власть

Председатель Совета по правам человека награжден медалью адвокатуры

Текст: Владислав Куликов
Совет Федеральной палаты адвокатов РФ наградил председателя Совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова Медалью имени Императора Александра II.
Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Фото: РИА Новости Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Фото: РИА Новости
Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Фото: РИА Новости

Эта награда, учрежденная ФПА в 2016 году, вручается за профессиональную, общественную, научную деятельность, содействующую укреплению государственности, развитию институтов гражданского общества, за вклад в демократические преобразования и приверженность идеалам социального прогресса.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин наградил орденами Чилингарова и Куклачева

В своем поздравительном письме президент ФПА РФ Юрий Пилипенко отметил, что российская адвокатура знает Михаила Федотова как человека редких душевных качеств и твердых принципов, которым он верен вне зависимости от обстоятельств. Он подчеркнул, что Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека активно сотрудничает с адвокатской корпорацией. В том числе Советом по правам человека ведется работа, направленная на законодательное укрепление профессионального статуса адвоката.

Одним из важнейших ее результатов стали включенные в Уголовно-процессуальный кодекс РФ изменения, предусмотревшие дополнительные гарантии независимости адвокатов при осуществлении ими профессиональной деятельности. Соответствующий законопроект был разработан на основе рекомендаций, подготовленных СПЧ, и внесен в Госдуму президентом России.

Предназначение адвокатской профессии - защита прав и свобод, поэтому укрепление и развитие института адвокатуры необходимо для повышения общего уровня правовой защищенности граждан России, подчеркивают в ФПА.

Власть Право Права человека Президент Совет по правам человека
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в "Союзе"
В Дагестане задержан боевик, готовящий теракт