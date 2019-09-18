Представлен талисман зимней Олимпиады 2022 года

Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 представил официальный талисман предстоящих соревнований, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Им стала панда Бин Двэнь Двэнь, одетая в ледяной костюм.

- С золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта наш маскот готов поделиться с миром духом такого значимого события, как Олимпиада. Панда - национальный символ Китая. Ее любит как старшее поколение, так и молодежь, - заявили организаторы турнира.

Представлен был также талисман Паралимпиады-2022, которая пройдет с 4 по 13 марта. Выбор пал на Сюэ Жун Жун - человека в форме китайского фонарика. "Он уже согрел наши сердца", - говорится в его описании.

К слову, Пекин станет первым городом, принимавшим как летние (в 2008 году), так и зимние Олимпийские игры.