Пушков прокомментировал "киевские фантазии о возвращении Крыма"

Все рассуждения о возвращении Крыма в состав Украины не более чем фантомные боли киевских политиков, считает сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал в Twitter слова экс-главы внешней разведки Украины Николая Маломужа о том, что крымчане сами попросят украинские власти принять их обратно в состав Украины, когда та окрепнет и станет мощной державой благодаря поддержке Запада.

"Киевские фантазии о возвращении Крыма не более чем фантомные боли", - считает Алексей Пушков. Он уверен, что не будет ни "свободных зон", ни "ментальных сопряжений".

"Крым прочно перешел в разряд легенд и мифов украинской истории как нечто безвозвратно ушедшее в прошлое, о чем можно рассказать, но что нельзя вернуть", - заключил парламентарий.