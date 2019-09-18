Путин обещал помочь космическому стартапу

На встрече с лидерами проектов и компаний Национальной технологической инициативы Владимир Путин заявил, что поможет убрать барьеры, мешающие стартапу, который занимается космическими спутниками.

Гендиректор частной космической компании Владислав Иваненко рассказал, что его стартап единственный в России может похвастаться 5 спутниками на орбите. Но выполнить требования, например, получить лицензию ФСБ и так далее, им сложно. "Эти барьеры мешают всем компаниям, стартапам, малым компаниям", - посетовал он.

Глава государства предложил четко сформулировать, что конкретно мешает. "А я постараюсь сделать так, чтобы все это было проанализировано на уровне правительства, и все мешающие для движения вперед барьеры были устранены", - заверил он.

"Но при этом, конечно, нужно сохранить определенные требования и контроль", - добавил президент.

Еще Иваненко попросил дать поручение ускорить процесс принятия решения по созданию проекта "Малой платформы" для спутников и передал бумаги спецпредставителю президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову. "Здесь все изложено? Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия, это лишнее звено. Дима, отдай", - с улыбкой взял документы президент.