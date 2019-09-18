Путин поручил решить проблему сертификации новых технологий

Сложности с сертификацией новых технологий обещал решить глава государства на встрече с молодыми предпринимателями.

Участники рассказали о бизнес-проекте, использующем комплекс трехмерного биофизического картирования морского дна. Но сертифицировать это оборудование как средство измерений в стране нельзя - нет лабораторий, которые бы были признаны международными классификационными обществами. А заказчикам нужны сертификаты. Есть ограничения и по линии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю: некоторые решения в проекте двойного назначения и за границу оборудование вывезти нельзя даже на выставки. "Мы зажаты в таком состоянии на российском рынке", - посетовал докладчик.

"Мы должны помогать выходить с продуктами, а не держать. Там, наверняка, решение возможно", - сказал Владимир Путин вице-премьеру Максиму Акимову. Помощник президента Андрей Белоусов назвал проблему системной и сказал, что нужна спецпрограмма Минпромторга. "Сформулируйте, я им дам поручение: проработать это и предложить решение", - сказал президент.