Путин утвердил поручения по подготовке актеров

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросу обеспечения подготовки актеров, сообщили в пресс-службе Кремля.

Федеральному и столичному правительству глава государства поручил провести на базе Московского театрального колледжа при Московском театре под руководством Табакова эксперимент по апробации и внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования.

Правительству Москвы Путин рекомендовал рассмотреть вопрос о внесении в устав упомянутого выше колледжа соответствующих изменений, предусматривающих определение его в качестве нетиповой образовательной организации.