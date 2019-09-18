На рынке труда Беларуси и России новая тенденция - повышенный спрос на рабочие специальности

В Беларуси растет спрос на рабочие руки. При уровне безработицы в стране 0,1% на рынке вакансий на начало сентября было более 90 тысяч предложений. Из них 65,3% - именно на рабочие специальности.

Растет престиж рабочих специальностей. А значит, молодые, талантливые, высококвалифицированные кадры могут выбирать, где лучше. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Кадры нужны в самых разных отраслях. К примеру, для водителей автомобилей сейчас в общереспубликанском банке вакансий значатся почти 4,7 тысячи предложений, для медицинских сестер - около 3 тысяч, для швей - более 1,6 тысячи. Не хватает строителей, продавцов, поваров...

Нередко заявленная оплата труда - выше средней по стране. Скажем, в топе предложений с зарплатой от 1500 белорусских рублей (примерно 46 тысяч российских) - каменщики, штукатуры, токари, фрезеровщики, обвальщики мяса, наладчики оборудования в пищевой промышленности, станочники деревообрабатывающих станков. Наниматели отмечают: производства модернизируются, на рабочих местах все больше применяются современные технологии, которые требуют специалистов нового формата. Как следствие, растет престиж рабочих специальностей. А значит, и молодые, талантливые, высококвалифицированные кадры могут выбирать, где лучше.

Перестраивается под потребности рынка труда и система образования. Если раньше синонимом успеха было поступление в вуз, то сейчас на волне спроса серьезно совершенствуется подготовка учащихся на уровнях среднего специального и профессионально-технического образования. В первую очередь с учетом потребностей реального сектора экономики и пожеланий заказчиков кадров. Показательный пример - металлургический завод в Миорах. Мощное инновационное предприятие еще достраивается, а подготовка нужных для него специалистов со средним специальным и высшим образованием уже ведется - под заказ. Целенаправленно будут растить кадры и для строящейся национальной биотехнологической корпорации в Пуховичском районе. Начато обучение специалистов для завода по производству двигателей Евро-6 в Минске. В автомеханическом колледже, где открылся специальный класс, эти моторы уже есть даже в разрезе, а также представлены все технологические компоненты, детали, которые используются при сборке и ремонте. Учащиеся на практике изучают сегодня то, что появится на производстве только к моменту их выпуска из колледжа.

Еще один шаг в популяризации профобразования среди молодежи - участие в международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills International. На прошедшем недавно в Казани белорусская сборная завоевала сразу четыре медали за высшее профессиональное мастерство: в компетенциях "Парикмахерское искусство", "Веб-технологии", "Информационные и кабельные сети", "Технологии моды".

Растет престиж рабочих специальностей. А значит, молодые, талантливые, высококвалифицированные кадры могут выбирать, где лучше.

Страна участвует в подобных соревнованиях всего в третий раз, но постоянно улучшает свои позиции, расширяя при этом число компетенций, в которых выставляет участников.

Между тем первое знакомство с профобразованием ребята в Беларуси начинают еще в школах. Утвержден перечень примерно из 100 рабочих профессий, которые ученикам 10-11-х классов предлагают освоить на уроках трудового обучения. Список вариантов формируется отдельно по областям с учетом специфики экономики в регионах, отмечают в Республиканском институте профессионального образования. В жизни такие навыки в любом случае пригодятся. Тем более что по итогам обучения предусмотрены присвоение квалификации и выдача соответствующего свидетельства. А кому-то наверняка полученные знания помогут и при выборе того или иного колледжа для дальнейшего обучения. В результате рынок труда получит мотивированных специалистов, а молодые люди - любимую работу.

Пятерка самых востребованных рабочих специальностей в Беларуси

1. Водитель автомобиля (ежемесячная зарплата от 18 до 62 тысяч российских рублей)

2. Каменщик (зарплата от 12 до 40 тысяч рублей)

3. Электрогазосварщик (от 10 до 28 тысяч рублей)

4 Плотник (от 11 до 25 тысяч рублей)

5. Штукатур (от 13 до 32 тысяч рублей)

По данным Общереспубликанского банка вакансий.

А как в России?

Среди специалистов со средним профессиональным образованием в России больше всего востребованы продавцы-кассиры, повара, педагоги профессионального обучения и образования, специалисты по социальной работе, по закупкам. Также в список самых востребованных профессий попали медсестра, делопроизводитель, бухгалтер, фармацевт, электромонтер, программист, слесарь, водитель, официант, горничная, пекарь.

Это выяснили эксперты ВНИИ труда Минтруда России при проведении специального опроса, целью которого была актуализация перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда.

На российском рынке труда всегда востребованы продавцы, повара и слесари

Всего список включает в себя больше тысячи профессий. Как пояснили "СОЮЗу" во ВНИИ труда, востребованность профессии определяется по целому ряду факторов. При этом наличие вакансий - это лишь один из показателей. Выявить востребованные профессии помогает анализ стратегии развития отраслей, экспертные обсуждения и социологические опросы.

Востребованные профессии не всегда массовые, но они могут быть ключевыми для определенных сфер деятельности или даже для отдельных предприятий. Это в том числе редкие профессии, требующие специального, возможно, дорогостоящего обучения. Вакансий по таким профессиям, как правило, немного, а в какой-то момент они могут отсутствовать совсем, уточнили во ВНИИ.

Между тем, по данным обследования потребности крупных и средних организаций, проведенного Росстатом в конце прошлого года, в целом потребность в работниках увеличилась на 85,9 тысячи человек. Наиболее значительно в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания - в 2,2 раза, в торговле - в 1,4 раза, в строительстве - в 1,3 раза, в сельском хозяйстве - в 1,4 раза, в промышленности - в 1,3 раза.

Пятерка самых востребованных рабочих специальностей в России

1. Грузчик-комплектовщик (от 33 до 90 тысяч рублей)

2. Электрик (от 33 до 85 тысяч рублей)

3. Уборщик жилых помещений (клинер) (от 30 до 80 тысяч рублей)

4.Слесарь (от 40 до 80 тысяч рублей)

5. Швея-портной (35 до 100 тысяч рублей)

По данным сайта поиска работы HeadHunter по разделу "Рабочий персонал".