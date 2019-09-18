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18.09.2019 17:15
Рубрика: Власть

Пострадавшему заплатят дважды

Военнослужащие, раненые в ходе контртеррористических операций, получат больше выплат
Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, повышающий социальные гарантии военнослужащих. Боец, пострадавший в ходе контртеррористической операции, сможет претендовать на две выплаты, вместо одной.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"В соответствии с законом "О противодействии терроризму" человеку, принимавшему участие в боевых действиях по борьбе с терроризмом и получившему увечья, повлекшие за собой наступление инвалидности, выплачивается единовременное пособие в размере трехсот тысяч рублей, - поясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При этом военнослужащий при увольнении с военной службы вследствие такого ранения имеет также право на единовременное пособие в размере нескольких окладов. Однако согласно действующим нормам, военнослужащий может получить только один вид пособия, поэтому ему приходится выбирать".

Фото: Виталий Невар/ ТАСС
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Он напоминает, что данное положение было признано Конституционным судом не соответствующим Основному Закону.

До высшего суда страны дошел бывший офицер внутренних войск, служивший в Чечне. В 2013 году он подорвался на мине, получил тяжелую травму, стал инвалидом. Главнокомандующий внутренними войсками МВД России в порядке исключения разрешил оставить офицера на военной службе. Весной 2014 года ему было выплачено 300 тысяч рублей: единовременное пособие, предусмотренное законом "О противодействии терроризму".

Еще через три года офицер был уволен со службы по здоровью, и по закону ему была положена дополнительная выплата за то, что в ходе службы он получил тяжелую травму. Однако в этом пособии, а оно по расчетам финчасти составило два миллиона рублей, было отказано. Мол, дважды за одну травму не платят. Суды с этим согласились, ничего не поделаешь, таков закон. Но Конституционный суд предписал исправить нормы, чтобы героям не приходилось отказываться от какого-то из пособий.

Раненому бойцу приходится выбирать: или получить выплату как участнику контртеррористической операции, или как уволенному по здоровью

"Законопроект направлен на устранение несправедливой ситуации, когда военнослужащие, пострадавшие в ходе антитеррористических операций, могут получать только один вид единовременной компенсации, - говорит Владимир Груздев. - Принятие законопроекта позволит одному и тому же лицу получить сразу две единовременные выплаты, предусмотренные как законом "О противодействии терроризму", так и законом о денежном довольствии военнослужащих".

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Как подчеркнул Конституционный суд, единовременное пособие, законом о денежном довольствии военнослужащих, имеет целью не только компенсировать неблагоприятные материальные последствия, вызванные военной травмой и увольнением из-за нее со службы, но и учесть иные изменения в жизни служивого. Ему надо адаптироваться к своему новому положению, включая возможный переезд к другому месту жительства и поиск работы. Придется также перестраивать свою жизнь с учетом состояния здоровья после получения увечья на службе. "Право на указанное единовременное пособие возникает у любого военнослужащего вне связи с установлением ему инвалидности при условии признания его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе вследствие военной травмы и увольнения со службы по данной причине, - сказано в постановлении Конституционного суда. - Из этого следует, что названная выплата носит общий характер, предназначена для всех лиц, проходящих военную службу, и в случае военной травмы, приведшей к увольнению, назначается военнослужащему независимо от того, в каких условиях исполнялись им обязанности военной службы".

Иными словами, такое пособие получают не только раненые участники контртеррористических операций. Офицер мог пострадать, допустим, на учениях. Поэтому ставить последних перед финансовым выбором не стоит.

Участие в операциях по борьбе с терроризмом предполагает особый риск. А значит, военнослужащий в праве претендовать на дополнительную социальную защиту.

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