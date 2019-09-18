Тверской районный суд столицы выдал вчера санкцию на арест бывшего совладельца самарского Активкапитал-банка Григория Оганесяна.

Сотрудники следственного управления ГУ МВД по Москве с марта расследуют уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - по мошенничеству в особо крупном размере в Активкапитал-банке. Оганесян проходил по этому делу свидетелем. Но следствие решило перевести его в статус подозреваемого. Как стало известно "РГ", после отзыва лицензии у банка конкурсный управляющий от Агентства по страхованию вкладов обратился с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов. В Центробанке следователям подтвердили: в самарском офисе банка перед отзывом лицензии была выведена значительная часть активов. Из кассы московского отделения банка исчезло 5,7 миллиона долларов и 18,1 миллиона рублей. Через три дня после исчезновения денег в Москве, в Самаре у Оганесяна появилось 377,5 миллиона рублей, 906 780 долларов и 150 тысяч евро.