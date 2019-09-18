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18.09.2019 21:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взял кассу

Банкир помещен под стражу
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(7968)
Тверской районный суд столицы выдал вчера санкцию на арест бывшего совладельца самарского Активкапитал-банка Григория Оганесяна.
Суд признал законным арест имущества бывших хозяев Промсвязьбанка

Сотрудники следственного управления ГУ МВД по Москве с марта расследуют уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - по мошенничеству в особо крупном размере в Активкапитал-банке. Оганесян проходил по этому делу свидетелем. Но следствие решило перевести его в статус подозреваемого. Как стало известно "РГ", после отзыва лицензии у банка конкурсный управляющий от Агентства по страхованию вкладов обратился с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов. В Центробанке следователям подтвердили: в самарском офисе банка перед отзывом лицензии была выведена значительная часть активов. Из кассы московского отделения банка исчезло 5,7 миллиона долларов и 18,1 миллиона рублей. Через три дня после исчезновения денег в Москве, в Самаре у Оганесяна появилось 377,5 миллиона рублей, 906 780 долларов и 150 тысяч евро.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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