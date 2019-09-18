Детские технопарки: где собрать робота и запустить космический спутник

Собрать киборга, придумать виртуальную игру или нарисовать мультфильм - это сегодня по силам даже школьнику. Юные изобретатели готовятся к выходу в свет в своеобразных "инкубаторах" - детских технопарках. В Москве их уже шестнадцать. Еще три откроются до конца года.

Корреспондент "РГ" узнал, как работают "умные" площадки и где будут рады будущим дизайнерам, робототехникам и биоинженерам.

Без шуток

Первый детский технопарк в Москве открылся три года назад. Сейчас им может похвастаться каждый округ столицы. На всю эту братию 81 лаборатория и 31 направление. Робототехника, IT, космонавтика, нанотехнологии - самые распространенные и в то же время самые модные. Обучение бесплатное. Первая половина будней отдана под "Учебный день в технопарке" (выездные уроки). После обеда обычно подключаются дети, работающие над собственными проектами. По субботам и воскресеньям же школьники посещают открытые мастер-классы и экскурсии. Учебные программы разбиты на короткие (до 16 часов), средние (16-36 часов) и длительные (более 36 часов). Последняя ступень серьезнее остальных, потому здесь разрабатываются научные проекты. Например, придумывают и собирают космические спутники, подводные аппараты и установки по очистке околоземной орбиты. Осознаете масштаб? Тут уже не до подростковых шуток! Успешно защитившиеся выпускники могут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ. А в некоторых случаях и на отложенные трудовые договоры, которые гарантируют ребятам после колледжа или вуза постоянную работу на предприятиях, сотрудничающих с технопарками.

Взгляд в будущее

О детском технопарке РГСУ его создатели говорят как о технопарке равных возможностей. Как утверждают, он единственный из всех приспособлен для инвалидов. У него две площадки - на Беговой улице и на Вильгельма Пика. Вторую навестил корреспондент "РГ". Сюда можно дойти пешком от станций метро "Ботанический сад" или "ВДНХ". В одном из вузовских корпусов и базируется технопарк. Гостей при входе встречает надписью в полстены: "Здесь учатся будущие нобелевские лауреаты". Звучит смело. Пока тут шесть направлений. С января добавятся еще три. Какие самые популярные? "Востребованы мультимедийные технологии - съемка и монтаж видео. Это объяснимо - развиваются YouTube и соцсети, - рассказал "РГ" замруководителя детского технопарка РГСУ Владимир Ганьшин. - Интересен и реверсивный инжиниринг - там занимаются 3D-сканированием, печатью и моделированием". Плюс ко всему набирает обороты виртуальная и дополненная реальность. Правда, пока дети воспринимают эту сферу как развлечение, признается преподаватель Михаил Бакин. "Когда узнают, что нужно работать в компьютере, разрабатывать программы и прописывать коды, интерес немного угасает, - говорит он. - Но есть те, которым это безумно интересно". Любопытство вызывает и робототехника, отмечает Бакин. Почему? Все просто - детям это понятно и знакомо. Главное - виден результат: можно самому спроектировать и собрать робота. По словам Ганьшина, в прошлом учебном году технопарк посетили около двух тысяч детей. Большинство из них приходили на "Учебный день в технопарке" и бесплатные мастер-классы. Есть и те, кто приходит отдельно. В этом случае занятия платные, но стоят символических денег. Преподают в основном студенты и аспиранты. Например, Кирилл Подсветов и вовсе "вырос" из этого технопарка. Ходил сюда школьником, потом поступил в РГСУ и вот сам ведет занятия по реверсивному инжинирингу.

В лаборатории цифровой моды дети знакомятся с полной цепочкой производства одежды - от эскизов до воплощения в жизнь. Тоже прибегают к новым технологиям, а иначе в нашем веке никак. "Мы готовим ребят к тому, что через 5-10 лет 3D-сканеры, которые помогут подобрать нужный фасон и размер, появятся в каждом торговом центре, - говорит руководитель Академии моды РГСУ Светлана Никольская. - Не за горами то время, когда мы, сидя дома, будем отправлять свою цифровую модель и с того же AliExpress получать идеально подходящую рубашку".

Воспитанники технопарка точно с будущим еще не определились, но примерную картину своей жизни уже рисуют. К примеру, восьмиклассник Никита Вострокнутов мечтает о собственном IT-бизнесе. Пока же учится в математическом классе и хочет быть похожим на своего отца-программиста. Одиннадцатиклассница Екатерина Вдовкина за секретами веб-дизайна ездит в технопарк из Южного Бутова. Путь не быстрый, но осознанный. Программы на компьютере даются легко как семечки. Уже сама делает сайты с нуля. Говорит, на это уходит около недели. "Это очень востребовано, - отмечает она. - Сейчас многие открывают свой бизнес, а для этого сайт нужен в любом случае".

Конкретно

Куда пойти учиться?

- "Мосгормаш" (Каширский проезд, дом 13, строение 4). Специализация - робототехника, геоинформатика, космонавтика;

- технопарк на базе технополиса "Москва" (Волгоградский проспект, дом 42, корпус 13). Специализация - робототехника, авиация, промышленный дизайн, нанотехнологии, энергетика;

- "Байтик" (Троицк, Сиреневый бульвар, дом 11). Специализация - информационные технологии;

- "Смарт-парк" на базе Национального исследовательского университета "МИЭТ" (Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, строение 8). Специализация - электроника;

- "На Зорге" (улица Зорге, дом 9а, строение 2). Специализация - архитектура, дизайн, конструирование упаковки;

- технопарк равных возможностей на базе Российского государственного социального университета (улица Беговая, дом 12; Вильгельма Пика, 4/8). Специализация - инновационные технологии;

- "Вертикальный взлет" (улица Рабочая, дом 33). Специализация - дополненная, смешанная и виртуальная реальность, информационные технологии, промышленный дизайн;

- "Кванториум" на территории инновационного центра "Сколково" (Большой бульвар, дом 42, строение 1). Специализация - IT, аэрокосмос, машиностроение, робототехника, промышленный дизайн;

- "Кулибин Про" (ВДНХ, пав. N 2). Специализация - IT-технологии;

- "Калибр" (улица Годовикова, дом 9). Специализация - 3D-моделирование и компьютерная анимация;

- технопарк Центра развития инжиниринга Московского политеха (Лефортовский Вал, дом 26). Специализация - транспортные и аэрокосмические системы;

- "Инжинириум" МГТУ имени Н.Э. Баумана (Госпитальный переулок, дом 4/6). Специализация - нанотехнологии и композиционные материалы;

- "Наукоград" на базе Московского финансово-юридического университета (ул. Введенского, дом 1а). Специализация - IT, робототехника, промышленный дизайн;

- технопарк на базе НИЦ "Курчатовский институт" (улица Рогова, дом 10). Специализация - естественные науки, энергетика, экология, нейрокогнитивные и информационные технологии;

- "Траектория взлета" на базе Московского авиационного института (Ленинградское шоссе, дом 5а). Специализация - IT, 3D-моделирование, цифровое производство, композиционные материалы, аддитивные технологии;

- технопарк на базе МИРЭА (проспект Вернадского, дом 86 строение 2). Специализация - IT, радиоэлектроника, биомедицинские и химические технологии.

Фото: Александр Корольков

Кстати

Срочно в печать

На занятиях дети сами вырисовывают модели, а потом печатают на 3D-принтерах объемные предметы. Есть, например, Эйфелева башня, фигуры реальных людей размером как игрушки-солдатики и даже скелет динозавра (см. фото). Скоро коллекцию пополнит мини-канатная дорога, которую проектирует один из учеников.