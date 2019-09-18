В Москве 20 сентября откроется девятый международный фестиваль "Круг света" - москвичей и туристов ждет пять вечеров, в течение которых можно будет бесплатно увидеть уникальные шоу, совмещающие в себе лазерные, световые, звуковые, пиротехнические и другие технологии. Известные архитектурные памятники и парки по всему городу изменятся до неузнаваемости и станут "полотнами" для художников света.

Гребной канал

Уже по традиции гребной канал в Крылатском станет одной из самых зрелищных площадок. 20 сентября в 20.30 там пройдет открытие фестиваля - гостям покажут мультимедийный световой мюзикл "Семь нот".

В его основе простые человеческие истории, рассказчиком которых станет музыкальный аппарат в обычном кафе - каждый день перед ним разворачиваются самые разные ситуации, связанные с любовью, ненавистью, радостью, грустью и другими чувствами, которые он постарается передать через свет и музыку.

"Знакомая зрителю площадка изменит привычную геометрию, что позволит увеличить площадь зрительской зоны, - рассказали "РГ" в пресс-службе фестиваля. - Над каналом будет возведена специальная конструкция - дуга, которая, словно мост, соединит два берега и послужит экраном для видеопроекций, а также инструментом для огненных и световых эффектов. Кроме того, на водной глади канала разместятся более ста горелок, свыше двухсот фонтанов и водно-веерные экраны. Завершится открытие фестиваля музыкально-пиротехническим шоу".

21 и 22 сентября в 19.45 на Гребном канале повторят мюзикл и шоу, а 24 сентября в 20.30 там пройдет церемония закрытия фестиваля. Ее поделят на две части - в первой покажут световую новеллу "Код единства", а во второй устроят музыкально-пиротехническое представление с высотными фейерверками. В небе вспыхнут звездные купола диаметром до 300 метров. Дополнительным экраном станет и водная гладь канала, в которой отразится происходящее.

Театральная площадь

Здесь с 20 по 24 сентября с 19.30 до 23.00 будут демонстрировать видеомэппинговые шоу. Зрителей окружат панорамным изображением на 270 градусов - достичь этого удастся за счет использования сразу трех фасадов: Большого, Малого и Молодежного театров, а также дополнительных плоскостей. Световые новеллы на этой площадке посвятят Году театра в России, а также покажут лучшие фестивальные шоу прошлых лет. Здесь же посетители увидят работы финалистов международного конкурса видеомэппинга "АРТ ВИЖН" в номинации "Классик". Конкурсные видеопроекции на площадке представят пять команд из Германии, Индонезии, Китая, России и Таиланда.

Проспект Академика Сахарова

Комплекс зданий Международного инвестиционного банка, растянувшийся вдоль проспекта Сахарова на несколько сотен метров, впервые станет экраном для проекционно-лазерного шоу. Организаторы говорят, что за всю историю фестиваля стен подобной площади еще не использовали, поэтому представление должно получиться эффектным даже по фестивальным меркам. Каждый вечер с 19.30 будут повторять 15-минутное лазерное шоу и два видеопроекционных шоу. Первое перенесет зрителей в космос и расскажет о самых необычных его секретах - представление называется "Космическая Одиссея", оно продлится 5 минут.

Следом настанет черед "Мелодии Знаний" продолжительностью 28 минут - оно под динамичную музыку познакомит с наукой во всех ее проявлениях.

Политехнический музей

Еще одна новая и, пожалуй, самая многообещающая фестивальная площадка. С фасадов Политехнического музея совсем недавно сняли строительные леса после многолетней реставрации - рассматривать детали его отделки можно часами и без всякого шоу, но тем интереснее увидеть и решения художников для такого необычного "полотна".

Не случайно два запланированных для Политеха представления посвящены его истории и будущему. С19.30 до 23.00 каждый вечер зрители будут узнавать об огромном успехе Политехнической выставки 1872 года, работе научных лабораторий, творческих встречах с Маяковским, Рахманиновым и другими знаковыми фигурами русской культуры, прошедших в стенах легендарного здания.

"Вторая история расскажет о будущем. На пороге каких научных открытий находится человечество? Какие еще загадки остались во вселенной? Наконец, какие тайны можно будет открыть, побывав в Политехническом музее? Все это зрители узнают из захватывающего контента, яркие образы которого будут эффектно взаимодействовать с архитектурой самого здания", - интригуют организаторы.

Парк Останкино

Это тоже одна из новых площадок фестиваля этого года. Здесь не будет громких шоу с фейерверками и огнем, зато вырастут 15 необычных световых и видеопроекционных инсталляций, создающих геометрические иллюзии. Гуляя по аллеям, москвичи смогут перенестись в искаженную реальность.

Коломенское

Музей-заповедник "Коломенское" каждый фестивальный вечер будет превращаться в "Парк сказок". На площади более 1,5 гектара появятся световые инсталляции, а на старинных фасадах развернутся видеомэппинговые шоу. Особенно эта площадка понравится детям - на тропинках парка они смогут встретиться с Джином, познакомиться с ожившими марионетками и стать зрителями "Театра теней".

А 22 сентября в 20.00 в "Коломенском" пройдет концерт Дмитрия Маликова со световым сопровождением.

Кстати

Я б в дизайнеры пошел

В рамках фестиваля традиционно предусмотрена и большая образовательная программа. 21 и 22 сентября в Центре Digital October специалисты по светодизайну и видеопроекциям со всего мира будут устраивать презентации, читать лекции и делиться своим опытом организации световых представлений. Отдельно поговорят о дизайне и работе с музыкой при разработке шоу.

Посмотреть на расписание занятий, а также узнать все другие подробности о фестивале можно на его официальном сайте lightfest.ru.