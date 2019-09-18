Как обычному пенсионеру стать участником программы "Активное долголетие"

Застать дома Анну Ивановну Евсину из подмосковных Химок - нужно еще постараться. Сегодня у нее скандинавская ходьба, завтра бассейн, а в пятницу - пение. Ну и что с того, что ей 68, у нее давление и подагра? Она желает жить активной жизнью, а помогает ей в этом программа "Активное долголетие".

Москвичи об этой программе знают давно, а для жителей области она пока в новинку - появилась этим летом по поручению губернатора Андрея Воробьева. Это программа, направленная на поддержание активного образа жизни людей старшего поколения. Стать участником "Активного долголетия" могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Что немаловажно - никаких денег для этого не надо, нужно лишь желание интересно проводить свободное время да самый простой смартфон, чтобы скачать на него "Мобильный центр социальных услуг", с помощью которого можно записываться на участие во всяких активностях.

"Прежде чем запустить "Активное долголетие", мы провели голосование на "Доброделе", попросив пенсионеров назвать те виды досуга, которым они хотели бы заниматься", - рассказали "РГ" в министерстве социального развития области. В результате было выбрано 10 активностей: скандинавская ходьба, йога, дыхательная гимнастика, пение, танцы, рукоделие, лечебная физкультура, компьютерная грамотность, плавание и туристические поездки. Пока, признаются организаторы программы, полный список занятий доступен не во всех муниципалитетах, но ведь и "Активному долголетию" двух месяцев нет - все отладится еще в этом году.

Анне Ивановне "Мобильный центр социальных услуг" помогли скачать и зарегистрировать в нем личный кабинет внуки. А в принципе с этой задачей справится кто угодно - знакомый, сосед, любой работник поликлиники или соцзащиты. Все меню приложения состоит из нескольких крупных значков, помещающихся на одном экране. Нужно выбрать "Долголетие в Подмосковье", указать свой муниципалитет и желаемый вид занятий. Появится их расписание и форма заявки, куда нужно будет внести свои фамилию, имя, отчество и телефон для связи. В течение трех часов с заявителем свяжется сотрудник соцзащиты, который объяснит детали. Ну а если уж телефон у бабушки совсем простенький и не поддерживает скачиваний или процедура установки приложения кажется слишком сложной, можно по старинке дойти до ближайшего центра социального обслуживания и записаться на любое занятие там.

Самой любимой активностью у подмосковных пенсионеров стала скандинавская ходьба

Первые же недели работы программы показали: самой популярной активностью у подмосковных пенсионеров стала скандинавская ходьба. Это очень подходящий для них вид физических упражнений - нет большой нагрузки на позвоночник и суставы, при этом работают многие группы мышц. Для скандинавской ходьбы нужны специальные палки - но и их без проблем можно взять на прокат в центре соцобслуживания. Пользуются популярностью у пожилых и другие виды занятий - рукоделие, где можно вспомнить подзабытые навыки шитья или научиться плести забавные коврики и салфетки из обрезков старой одежды, или танцы, где учат вальсам, танго и зумбе, а занятия проходят прямо на открытом воздухе - на танцплощадках городских парков.

Экскурсионные поездки тоже реальны. К примеру, в Химках, где живет Анна Ивановна, недавно запустили "Добробус" - бесплатный экскурсионный автобус для пенсионеров. Он уже съездил в Архангельское, а вообще у каждого подмосковного города будет своя программа экскурсий, рассчитанная прежде всего на ближайшие достопримечательности.

А Анна Ивановна Евсина присматривается еще и к курсам компьютерной грамотности. "Хочу, - говорит, - оплачивать коммунальные счета между делом, а то в очереди в сберкассу скучно сидеть..."