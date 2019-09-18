В среду в Арбитражном суде Москвы началось очередное разбирательство, в котором главный ответчик - бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов. Прошло предварительное заседание по рассмотрению заявлений кредиторов о привлечении к субсидиарной ответственности на 33,63 миллиарда рублей основателя и бывшего председателя совета директоров "Группы Е4" Михаила Абызова, а также его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента компании Андрея Малышева.

Сначала в суд поступило несколько исков - от кипрской Redeliaco Holdings Ltd, Альфа-банка, ПАО "Т Плюс" и конкурсного управляющего АО "Группа Е4". Суд объединил в одно производство аналогичные заявления. Участники процесса не возражали против такого решения.

Следствие установило, что краткосрочная кредиторская задолженность АО "Группа Е4" по итогам 2015 года достигала 35,3 миллиарда рублей, чистый убыток - 15,6 миллиарда рублей. Возникшие проблемы менеджмент группы объяснял кассовыми разрывами, проблемами с привлечением кредитов и дефицитом новых заказов. Но страдали от такой ситуации только кредиторы.

Напомним, Абызова в марте арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах он с соучастниками вывел за рубеж деньги, похищенные у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.