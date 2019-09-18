Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу

В прокуратуре Липецкой области рассказали подробности исчезновения восьмилетней девочки, которую со 2 сентября искали в селе под Ельцом. Напомним, что на поиски ребенка были брошены силы правоохранителей и волонтеров, однако позже выяснилось, что девочка находится в Подмосковье, куда ее заранее специально отвезли.

В прокуратуре восстановили хронологию событий. Семья жила в селе Паниковец, и до восьми лет девочка не посещала школьные занятия. Когда мать, по требованию директора школы, все же записала ребенка в первый класс, провожать дочь в школу она все равно не планировала. Вместе с отцом девочки они решили вообще увезти ребенка из Елецкого района, что и сделали. А в первый день учебного года объявили о том, что дочка ушла из дома ранним утром.

Как оказалось, школьное образование в этой семье не приветствуют из-за религиозных убеждений, и именно поэтому решили скрыть ребенка от педагогов. Теперь девочка будет обучаться на дому.