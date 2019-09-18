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18.09.2019 13:06
Рубрика: Дороги

Назван срок открытия Южного дублера Кутузовского проспекта

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

До конца этого года должен открыться первый участок Южного дублера Кутузовского проспекта, заявил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Речь идет об участке дублера от Аминьевского шоссе до Минской улицы, уточнил Бочкарев. Полностью дублер откроется в 2020-м.

А в течение этого года ожидается запуск еще нескольких значимых дорожных объектов. Среди самых важных проектов ближайшей перспективы - путепровод через железную дорогу Павелецкого направления в составе Южной рокады, а также мост через шлюзы в районе Карамышевской набережной, завершающий объект Северо-Западной хорды.