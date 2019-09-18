Внимательно следить за среднесуточной температурой воздуха и быть готовыми к оперативной подаче тепла в социальные объекты поручил главам муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Вы хорошо знаете, что в первую очередь мы подключаем детские сады, школы, поликлиники. В течение недели будем следить за температурой и принимать решение, когда включать тепло", - заявил глава региона на заседании областного правительства.

К началу отопительного периода в Подмосковье должны быть подготовлены порядка 2,5 тысячи котельных, 11 тысяч километров тепловых и более 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. По данным областного министерства энергетики, готовность котельных и теплосетей составляет 98 процентов, а некоторые муниципалитеты уже отчитались о стопроцентной готовности к отопительному сезону - так, власти Королева заявили о том, что все трубы и котельные в наукограде отремонтированы, а все 1,2 тысячи жилых домов получили паспорта готовности к зиме.

Обычно отопительный сезон в Подмосковье начинается в первых числах октября, но этой осенью прогнозы синоптиков не слишком радужны. Жители Видного уже разместили в соцсетях ролик, на котором виден первый снег, идущий вперемешку с дождем. Фотографии со снегом на зеленой траве демонстрируют и жители Павловского Посада. В конце недели такие же дожди с вкраплениями снега пройдут еще в нескольких муниципалитетах. А дачников уже предупредили о том, что к выходным на территории области ожидаются первые заморозки в ночные и утренние часы. Температура опустится до -3 градусов. Владельцам шести соток рекомендуют позаботиться о защите растений, начав на ночь укрывать особенно теплолюбивые сорта полимерной пленкой или соломой.

К выходным в области ожидаются первые заморозки в ночные и утренние часы

Напомним, согласно федеральному законодательству отопительный сезон в любом регионе начинается тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха опускается ниже +8 градусов пять суток подряд.