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18.09.2019 23:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Время собирать камни

Победу в конкурсе на лучший двор страны присудили Подмосковью
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 210(7968)
Каждое лето Первый канал объявляет всероссийский конкурс на лучшее благоустройство двора. Зрители сами снимают сюжеты про свои дворовые территории и сами же выбирают лучшие ролики. В этом году шансов на победу в дворовом конкурсе не было ни у кого: все три призовых места присуждены Подмосковью.
У соседей появилось общее хобби - украшать фонтан во дворе тарелками из путешествий. Фото: 1tv.ru У соседей появилось общее хобби - украшать фонтан во дворе тарелками из путешествий. Фото: 1tv.ru
У соседей появилось общее хобби - украшать фонтан во дворе тарелками из путешествий. Фото: 1tv.ru

Лучшим двором страны телезрители назвали территорию у дома N 11 по улице Генерала Смирнова в подмосковном Подольске. Этот дом когда-то строился по программе обеспечения жильем бывших военнослужащих, а они, как известно, любят порядок. Вот и двор свой в порядок привели быстро - выложили плиткой дорожки, высадили аллею из цветов и кустарников, а вход во двор оформили в виде арки, увитой плющом. "Наш двор расцвел, стал похож на огромный сад, - рассказывает местная жительница Злата Камилова. - Для детей есть игровая площадка, для подростков - спортивная, а взрослые с удовольствием проводят время у фонтана". Да, в этом дворе есть фонтан - и это не просто купленный и установленный прибор кругового движения воды, а красивое сооружение, декорированное руками жителей. На боковые поверхности фонтана жители дома крепят сувенирные тарелки из тех городов, где служили главы семей, или просто привезенные из отпуска. А между декором из тарелок и рабочей частью фонтана высажены цветы.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Но просто красивого двора жителям оказалось мало. Они захотели добавить патриотизма. И создали в своем дворе сад камней, привезенных из российских городов-героев. Каждый камень, на минуточку, весит около 5 тонн. "О доставке камней договаривались со знакомыми дальнобойщиками", - говорит Виктор Макаров. Он председатель совета дома N 11 и считает, что патриотизм должен начинаться с родного двора. Полностью готовый сад камней жители обещают представить общественности к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в мае 2020 года. Для этого, говорит Виктор Алексеевич, нужно достать еще несколько камней - из Москвы, Санкт-Петербурга и городов-героев ближнего зарубежья.

Тот самый двор с садом камней. Сюда уже собираются водить экскурсии. Фото: Администрация ГО Подольс

Второе место зрители отдали еще одному подольскому двору - у дома N 35 по улице Академика Доллежаля. Здесь все началось с установки детской площадки - современной, яркой, с полиуретановым покрытием. Поставили площадку - и на ее фоне каким-то бедным показался газон и неярким цветник. Поменяли и то, и другое. А когда запестрели яркими красками пышные цветы, жительница одного из домов Анжелика Горбатова, дизайнер по профессии, решила, что двору просто необходим свой собственный средневековый замок. И жители его построили. Теперь хотят в таком же средневековом стиле оформить подъезды домов. Кстати, обе эти победы не прошли мимо внимания главы городского округа Подольск Николая Пестова. "За эту красоту, за неравнодушие, за доброе желание сделать лучше, красивее свой двор, в котором приятно находиться в любое время года, выражаю сердечную признательность жителям домов N 11 по улице Генерала Смирнова и N 35 по улице Академика Доллежаля, активистам, старшим по домам, сотрудникам управляющих организаций", - сказал он.

В таких дворах не бывает криминальных происшествий. После совместных работ по благоустройству все знают друг друга и дружат семьями

А третье место во всероссийском конкурсе занял двор у дома N 18А по улице Народного Ополчения в Красногорске. Здесь цветочницей с фантазией оказалась старшая по дому Галина Шпакова. Под ее руководством местные жители выкладывали и засаживали цветами клумбы в виде бабочек, которые теперь цветут и благоухают, а еще Галина Павловна убедила местных чиновников в том, что такому красивому двору, как их, просто необходимы малые архитектурные формы. И не какие-то там декоративные урны или дополнительные скамейки, а топиарные фигуры из искусственной травы - такие устанавливают в парках, чтобы посетители с ними фотографировались. Так что теперь во дворе этого дома живет пушистая семья кроликов.

Фото: Никита Зайков/РГ
Благоустроенный двор появился в Кировском районе Новосибирска при участии депутатов горсовета

Ежегодно в Подмосковье благоустраивается порядка 10% из всех имеющихся дворов. Так, в планах этого года обновление 1360 территорий, большая часть которых уже готовы, работы на остальных будут закончены до холодов. Есть обязательные элементы благоустройства - детские и спортивные площадки, фонари, урны и лавочки, парковочные места и информационные стенды, озеленение. Но, как показывает практика, жителям часто хочется чего-то большего. А что из этого получается - вся страна наблюдает на конкурсе лучших дворов. Кстати, в "авторских" дворах почти не бывает криминальных происшествий. Там люди друг друга знают, а после совместных работ по благоустройству еще и дружат семьями.

Жители домов во дворе-призере каждый день видят вот такой пейзаж. Фото: Администрация ГО Подольс
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